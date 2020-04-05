Наталья Ветлицкая предположила, что тоже переболела коронавирусом

Недавно 55-летняя певица Наталья Ветлицкая перенесла необычную «простуду». И хотя тест на коронавирус артистка не сдавала, она предполагает, что это был именно он.

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По словам исполнительницы, так тяжело она не болела уже давно. Ветлицкую несколько дней мучили боли в мышцах, сухой кашель и температура, она постоянно мёрзла и часто ходила «погреться» в тёплый душ.

Удивительно, но даже при таком состоянии певица не стала пить таблетки. Она считает, что лекарства способны «тормозить» иммунитет, который во время болезни активно борется с вирусом.

К счастью, самочувствие Натальи Ветлицкой вскоре начало улучшаться, хотя слабость и головокружение не проходили довольно долго.

Переболев такой инфекцией, певица сделала вывод, что коронавирус (а артистка считает, что это столкнулась именно с ним) – «болезнь не смертельная, но коварная и опасная». И призвала своих поклонников внимательно следить за здоровьем, выполнять рекомендации по профилактике и если что – обращаться к врачам.

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