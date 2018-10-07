Наталья Варлей поделилась воспоминаниями о семейных проблемах

Посетив телепрограмму “Судьба человека” Наталья Варлей многое поведала о своей несчастной любви. Её карьера началась в цирке, пока выступление не посетил Эльдар Рязанов — знаменитый режиссер. Он предложил ей роль, после которой она стала знаменитой и одной из самых уважаемых и красивых актрис СССР.

Несмотря на то, что в молодые годы за ней ухаживало много мужчин, личная жизнь сложилась не лучшим образом. Она рано влюбилась и вышла замуж, хотя родные не одобрили этот союз. После они и сами поняли, что совершили ошибку, поженившись по-молодости и быстро развелись. Второй брак с Владимиром Тихоновым также оказался недолгим, так как мужчина часто пил спиртное и даже употреблял наркотики. Как обычно это и происходит в таких случаях, супруг отказывался от лечения не признавая зависимость. Актриса надеялась, что рождение сына образумит супруга, но этого не произошло. Он был прекрасным актером, но давление звездных родителей оказывало негативное действие. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов долго не видели в нем таланта. Наталья вспоминала, что у них была настоящая любящая семья, но его зависимость взяла свое. Сейчас ей просто жаль его, но они продолжали общаться после разрыва. Она всегда старалась поддерживать бывшего мужа и по возможности помогать ему.

Многие в молодости совершают ошибки, выходя замуж не за того человека, кто может сделать счастливым другого на всю жизнь. Всегда кажется, что этот единственный, именно тот, который нужен. Но, увы это не всегда так и от таких ошибок не застрахован никто. Варлей родила еще одного сына, уже будучи в других отношениях, скрывая отца ребенка. По её словам они не проживают вместе и не планировали быть семьёй. С ребёнком мужчина не общается, но актриса благодарна ему за все. Единственное чего она сейчас хочет, чтобы у ее детей все было хорошо. И это наверное самое главное для каждой матери. Не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ