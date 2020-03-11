Наталья Андрейченко заинтриговала фанатов фотографиями с молодым поклонником

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко снова взбудоражила просторы интернета, и на этот раз - переменами в своей личной жизни.

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63-летняя актриса с удовольствием общается со своими подписчиками в соцсетях. Несколько дней назад она выложила фотографии, которые сделала во время отдыха в Мексике. На них звезда запечатлена в компании неизвестного мужчины. Поклонники в комментариях засыпали актрису вопросами о том, кем ей приходится молодой красавец и как его зовут.

Называть имя своего спутника Наталья Эдуардовна не стала, сказала только, что он из Италии и намного моложе её. Также добавила, что, возможно, это человек, которого она искала долгие годы. После этого вопросы посыпались с новой силой. Пользователи Сети писали, что в таком возрасте не стоит ударяться «в такие крайности».

На это звезда ответила цитатой своей мамы: «60 лет - это десерт жизни». Андрейченко считает, что этот период жизни может быть очень продуктивным и интересным, к тому же она уверена, что у чувств нет возраста.

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