Наталья Андрейченко раскритиковала бывшего мужа за выход в свет с "любовницей"

Популярная актриса Наталья Андрейченко решила издать свою автобиографическую книгу, в которой подробно рассказывает о малоизвестных фактах её личной жизни и творчества. Над книгой актриса работала во время поездок, ведь помимо работы в кино и театре, она также занимается просветительской деятельностью. В Мексике у неё есть духовный центр, где она часто читает лекции, посвящённые поиску смысла жизни и обретению гармонии с окружающим миром.

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Выход книги планируется в конце этого года. Большая часть будет посвящена её взаимоотношениям Андрейченко с ее мужьями. И особое внимание актриса планирует уделить Максиму Дунаевскому, которого она недавно раскритиковала за публичное появление с новой девушкой Аллой - притом, что он ещё официально не развёлся. Наталья Эдуардовна считает такой поступок некрасивым, ведь сначала нужно официально урегулировать предыдущие отношения.



Напомним, Максим Дунаевский был официально женат семь раз, а его брак с Андрейченко был четвёртым. У них родился сын Дмитрий, который уже давно вырос и живёт в Швейцарии. В начале этого года звезда фильма о Мэри Поппинс заявила, что собирается в третий раз выйти замуж, но своего избранника она видела пока только в “тонком мире”.



Также в книге будет рассказано как Наталья Андрейченко боролась со своими юношескими комплексами, из-за которых считала, что не сможет стать актрисой. Так что поклонникам актрисы книга должна понравиться, остаётся только дождаться выхода книги и прочитать всё в подробностях.

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