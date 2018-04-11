Наша милая "Ивановка"!

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Фестиваль бардовской песни «Ивановка», известен многим авторам и исполнителям бардовской песни. Среди участников и зрителей были представители не только России, но и гости из-за границы.
Идея организовать свой "домашний", бардовский фестиваль пришла к двоим друзьям Александру Антонову и Константину Желтову. Александр и Константин были и организаторами КСП "Алые паруса". В 2014 году мы провели 15-й фестиваль. На этом решено было остановиться. Но популярность «Ивановки» оказалась настолько велика, что жители района и гости фестиваля прошлых лет не позволили нам поставить точку.
Фестиваль «Ивановка» считается домашним, так как в отличие от других подобных мероприятий у нас не бывает предварительного прослушивания и организационных сборов, можно петь всем, кому есть что сказать зрителю.
Это теплые встречи большого количества хороших друзей. А еще отличная возможность для самореализации. Ты знаешь, что тебя услышат, поймут, подпоют.
Постоянным Лауреатом фестиваля «Ивановка» в номинации «Авторы» становится барнаулец Сергей Кудачев. Юной тогульчанке Ангелине Хворовой достался приз зрительских симпатий. Девушка научилась играть на гитаре недавно благодаря КСП "Алые паруса". Сейчас среди организаторов Александр Дегтярев, автор и исполнитель своих песен.
Фестиваль «Ивановка» является ярким культурным событием в жизни Тогульского района, собирая гостей из разных сел и городов Алтайского края, а также соседних регионов. Приезжают врачи, экономисты, сотрудники ЖКХ, бухгалтеры, учителя и представители других немузыкальных профессий, чтобы встретиться со старыми друзьями, отдохнуть от повседневной суеты, напеться песен, надышаться чистым воздухом, встретить необыкновенный рассвет над рекой у костра.
Приезжайте и вы, мы рады знакомству с новыми авторами и исполнителями, а также с теми кто любит бардовскую песню.
Фото на конкурс портала для пенсионеров "Мои года":
Сергей Кудачёв - "Не расстанусь с песней я!"
Ангелина Хворова - "Девушка с гитарой"
Андрей Собянин - "Ночь,гитара,песня и костёр...."
"В ожидании песен"
Понравилось? Проголосуйте!
От редакции МГ:
Напомним, что фотоконкурс "Песня на фотографии" посвящен бардовской (самодеятельной, авторской, туристской...) песне и призван сохранить в интернете ваши воспоминания об интересных моментах, с ней связанных.
- Фотографии и истории надо присылать в редакцию портала по адресу
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с пометкой в теме письма «на фотоконкурс».
- Ваши фотовоспоминания будут опубликованы и представлены на суд читательского жюри. А победили — целых 10 человек! - получат по два билета на заключительный гала-концерт Всероссийского конкурса бардовской песни для пенсионеров (он пройдет в Государственном Кремлёвском Дворце 15 мая 2018 года).
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