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«Наркомовские 100 грамм» на войне оказались выдумкой
Егор Стуков   
17 Мая 2019 г.
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Знаменитые «наркомовские сто грамм» водки, которые якобы выдавались солдатам вместе с 50 граммами сала во время Великой Отечественной войны, оказались обычной байкой. По словам отставного генерал-полковника Бориса Уткина, в этом просто не было необходимости, да и следить за распределением согревающего напитка никто бы не стал.

«Наркомовские 100 грамм» на войне оказались выдумкой

Как рассказал Уткин еженедельнику «Звезда», постановление о ежедневной водке и сале для солдат появилось во время советско-финской войны. Но там всё было очень даже оправдано, ведь военнослужащим приходилось мириться с тяжелейшими погодными условиями, а температура зимой порой опускалась ниже -40 градусов!

В таких условиях водка могла помочь хоть как-то, а вот во времена Великой Отечественной войны постановление о выдаче «ста грамм» переписывалось много раз. Командному составу было совсем не до того, чтобы следить за какими-то водочными нормами, да и необходимости в этом тоже не было.

При этом Уткин заметил, что «в ракетных войсках и артиллерии» пить категорически запрещено! Впрочем, не стоит создавать картинку идеального солдата, который ни грамма в рот не берёт.

«Конечно же, мы выпивали», – признался отставной генерал-полковник. Какой-то спирт был для технических нужд, другой – для медицинских. Порой по пути через Молдавию, Венгрию и Румынию удавалось добыть немало вина. Впрочем, уточняет Уткин, это дело никогда не было «организованным», да и в дни сражений никто не пил.

Борис Уткин – 96-летний генерал-полковник, который прошёл все четыре года Великой Отечественной войны. Он отличился долгой 50-летней службой в армии, к тому же Уткин участвовал в московском параде 7 ноября 1941 года.

Узнать о других героях военного времени вы можете на сайте Минобороны нашей страны. Недавно военное ведомство подготовило фронтовые снимки великих полководцев советских времён, которые всеми силами старались приблизить победу в Великой Отечественной войне.

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