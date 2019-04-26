Наказан, но не сломлен: даже после крупного штрафа за «бесплатную еду» этот человек пытается кормить бедных

Бизнесмен с Урала Иван Зайченко вновь берётся за доброе дело. На этот раз он хочет бесплатно кормить людей в своих ресторанах «Сушкоф» и «Дель Песто», о чём предприниматель рассказал на своей странице в Facebook.

А вы помните Ивана Зайченко? Это тот человек, который пытался бесплатно раздавать людям списанные продукты в своём магазине «Жизньмарт». Но дело прогорело, ведь к бизнесмену нагрянули сотрудники Роспотребнадзора, что в итоге обернулось крупным штрафом.

Теперь мужчина предпринимает попытку «накормить тех, кому это необходимо» под номером два. Бесплатные блюда он намерен готовить из остатков других продуктов. По его словам, для приготовления «крутой ухи» можно использовать оставшиеся кости, обрезь лосося, немного картошки, лука и морковки. Такое вот блюда бизнесмен раздаёт бесплатно два раза в неделю.

При этом он пытается подтолкнуть других предпринимателей к подобной благотворительности. Зайченко добавил, что ресторанам не придётся много тратиться на бесплатные блюда, но «этот совсем маленький шаг хоть кому-то да поможет».

Возможно, добрый предприниматель сможет накормить многих нуждающихся, которые сами не могут позволить себе добыть нормальную еду. Возможно, он даже спасёт жизнь человеку, который в ином случае был бы вынужден голодать. И очень хочется, чтобы таких добрых людей в нашем мире было как можно больше.

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При этом вспоминается отечественная «борьба с санкционкой», да и сами рестораны с кафешками, которые просто выкидывают хорошую еду, если она не продалась. Так и хочется воззвать к обычной логике: если еда всё равно идёт на выброс, почему бы не отдать её нуждающимся? Рестораны порой отговариваются, мол «подачки нищим испортят их имидж», а государство уничтожает фальсификат и «санкционку» из-за какой-то идейной войны. Жаль, что «имиджем и идеями» нельзя накормить тех, кто сам свой голод утолить не в силах.

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