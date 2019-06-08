«Надо заряжать батарейку»: как отдыхает и работает актриса Ирина Розанова

Открывающим фильмом кинофестиваля «Кинотавр-2019» стала картина Валерия Тодоровского «Одесса», в которой одна из главных ролей досталась актрисе Ирине Розановой. Сама артистка в интервью «АиФ» рассказала о своих ролях, любимых путешествиях и домашнем уюте.

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По словам Ирины Розановой, сейчас её актёрская карьера движется в режиме «нон-стоп». Вот в фильме Тодоровского «Одесса» играет, тут снимается в сериале «Мамы чемпионов» в роли сильной и даже в какой-то степени деспотичной мамы-тренера. «В чем-то моя героиня действительно жестокая, навязывает свою волю, но делает это из добрых побуждений. У меня ведь у самой характер очень сильный, мне не дают играть «тихих Алёнушек», – заявила Ирина.



Однако зрители видят, что актриса «добрая и хорошая», так что любят её, несмотря на все роли «негодяек». При этом Ирина признаётся, что любит играть разные роли, когда они не находятся «на одной ноте».



Поражений у актрисы было немало, свой творческий путь она выстраивала долгим и упорным трудом. Актерскую профессию Ирина очень любит, ведь на площадке сразу можно получить энергию, настоящий адреналин! Но и отдых актриса стороной не обходит, так что по возможности устраивает себе выходные. «Надо заряжать батарейку», – советует Ирина.



Среди большого количества людей актриса чувствует себя одиноко, так что она нередко пропускает некоторые мероприятия, на которые идти совсем не хочется. Зато «сесть в машину и поехать куда-то» актриса может в любой момент. Больше всего Ирине запомнился отдых в Венеции, незабываемы были поездки в Коста-Рику и Панаму. В детстве актриса вместе с родителями проехала «миллион городов», поэтому и выросла «такой цыганкой-кочевницей».



А вот модой актриса не увлекается, хотя в кадре нередко щеголяет в великолепных костюмах. Ирина предпочитает лёгкий и простой стиль, даже от рекламы знаменитых брендов ловко отказывается, говорит, что «их великолепие не подойдёт ей». «Есть вещи, с которыми я всю жизнь не расстаюсь, – добавляет Ирина. – Например, пальтишко, которому уже 10 лет — как вторая кожа». Актриса вообще с трудом прощается с привычными вещами, а еще она очень любит бродить по блошиным рынкам Италии. Но антиквариат Ирина дома не держит, ведь считает, что его место в музее.



Ирина Розанова очень даже любит оставаться в уютной домашней атмосфере. «В свободное время занимаюсь цветами, перестраиваю жилище. Могу зарыться, обнулиться и полностью уйти в дом», – признаётся актриса. В 2010 году, когда скончался отец Ирины, она внезапно увлеклась рисованием на глиняных горшках. От своих творений актриса получала самый настоящий детский восторг, а половину этого добра она уже успела раздать.



«Может, когда наступит пенсия, буду больше рисовать где-то на берегу моря, на природе или просто у себя дома. Я люблю живопись. А чем же ещё вдохновляться?!», – заключила Ирина.

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