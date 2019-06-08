«Надо заряжать батарейку»: как отдыхает и работает актриса Ирина Розанова

|
Открывающим фильмом кинофестиваля «Кинотавр-2019» стала картина Валерия Тодоровского «Одесса», в которой одна из главных ролей досталась актрисе Ирине Розановой. Сама артистка в интервью «АиФ» рассказала о своих ролях, любимых путешествиях и домашнем уюте.
По словам Ирины Розановой, сейчас её актёрская карьера движется в режиме «нон-стоп». Вот в фильме Тодоровского «Одесса» играет, тут снимается в сериале «Мамы чемпионов» в роли сильной и даже в какой-то степени деспотичной мамы-тренера. «В чем-то моя героиня действительно жестокая, навязывает свою волю, но делает это из добрых побуждений. У меня ведь у самой характер очень сильный, мне не дают играть «тихих Алёнушек», – заявила Ирина.
Однако зрители видят, что актриса «добрая и хорошая», так что любят её, несмотря на все роли «негодяек». При этом Ирина признаётся, что любит играть разные роли, когда они не находятся «на одной ноте».
Поражений у актрисы было немало, свой творческий путь она выстраивала долгим и упорным трудом. Актерскую профессию Ирина очень любит, ведь на площадке сразу можно получить энергию, настоящий адреналин! Но и отдых актриса стороной не обходит, так что по возможности устраивает себе выходные. «Надо заряжать батарейку», – советует Ирина.
Среди большого количества людей актриса чувствует себя одиноко, так что она нередко пропускает некоторые мероприятия, на которые идти совсем не хочется. Зато «сесть в машину и поехать куда-то» актриса может в любой момент. Больше всего Ирине запомнился отдых в Венеции, незабываемы были поездки в Коста-Рику и Панаму. В детстве актриса вместе с родителями проехала «миллион городов», поэтому и выросла «такой цыганкой-кочевницей».
А вот модой актриса не увлекается, хотя в кадре нередко щеголяет в великолепных костюмах. Ирина предпочитает лёгкий и простой стиль, даже от рекламы знаменитых брендов ловко отказывается, говорит, что «их великолепие не подойдёт ей». «Есть вещи, с которыми я всю жизнь не расстаюсь, – добавляет Ирина. – Например, пальтишко, которому уже 10 лет — как вторая кожа». Актриса вообще с трудом прощается с привычными вещами, а еще она очень любит бродить по блошиным рынкам Италии. Но антиквариат Ирина дома не держит, ведь считает, что его место в музее.
Ирина Розанова очень даже любит оставаться в уютной домашней атмосфере. «В свободное время занимаюсь цветами, перестраиваю жилище. Могу зарыться, обнулиться и полностью уйти в дом», – признаётся актриса. В 2010 году, когда скончался отец Ирины, она внезапно увлеклась рисованием на глиняных горшках. От своих творений актриса получала самый настоящий детский восторг, а половину этого добра она уже успела раздать.
«Может, когда наступит пенсия, буду больше рисовать где-то на берегу моря, на природе или просто у себя дома. Я люблю живопись. А чем же ещё вдохновляться?!», – заключила Ирина.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Может ли пенсионер получить льготу на покупку ОСАГО?
Неотъемлемую часть расходов каждого водителя составляет покупка полиса ОСАГО, без которого невозможно пользоваться транспортным средством. Несмотря на приличную стоимость страховки, многие водители пытаются с...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...