Надежность Tkeycoin подтверждена экспертами

Как пишет портал «Правда.ру», завершены экспертизы российского IT-проекта Tkeycoin ( https://www.pravda.ru/economics/crypto/analytics/20-08-2018/1391551-Tkeycoin-0/ ). Эксперты выразили ему полное доверие, отметив его перспективы, долгосрочность, надежность и легальность. Амбиции разработчиков дают понять рынку, что в 2019 году начнется новая ветвь в банковской сфере, в которую внесут значительную лепту разработчики Tkeycoin DAO.

Следует добавить, что проект Tkeycoin переживает бурный рост в Российской Федерации и ОАЭ. Напомним, что в этом году были успешно завершены переговоры по продаже части активов Tkeycoin DAO инвестиционному холдингу из ОАЭ. По информации ТАСС, закрытая сделка оценивалась в 12 миллионов долларов. Условиями соглашения проекту гарантировалась полная финансовая поддержка по его развитию в городе Дубай в течение двух лет.

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