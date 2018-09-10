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Надежность Tkeycoin подтверждена экспертами

По инф. «Правда.ру»   
10 Сентября 2018 г.
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Надежность Tkeycoin подтверждена экспертами

Как пишет портал «Правда.ру», завершены экспертизы российского IT-проекта Tkeycoin (https://www.pravda.ru/economics/crypto/analytics/20-08-2018/1391551-Tkeycoin-0/). Эксперты выразили ему полное доверие, отметив его перспективы, долгосрочность, надежность и легальность. Амбиции разработчиков дают понять рынку, что в 2019 году начнется новая ветвь в банковской сфере, в которую внесут значительную лепту разработчики Tkeycoin DAO.

Следует добавить, что проект Tkeycoin переживает бурный рост в Российской Федерации и ОАЭ. Напомним, что в этом году были успешно завершены переговоры по продаже части активов Tkeycoin DAO инвестиционному холдингу из ОАЭ. По информации ТАСС, закрытая сделка оценивалась в 12 миллионов долларов. Условиями соглашения проекту гарантировалась полная финансовая поддержка по его развитию в городе Дубай в течение двух лет.

Надежность Tkeycoin подтверждена экспертами

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