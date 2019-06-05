Надежде Кадышевой не хватает времени и маленькой внучки

На днях известная певица Надежда Кадышева отметила 60-летний юбилей. В последнее время она практически не появляется на публике и редко бывает на светских мероприятиях. Иногда это порождает слухи о серьезных проблемах со здоровьем у артистки, но дело вовсе не в этом.

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На светскую жизнь у Кадышевой просто нет времени, ведь певица много гастролирует с ансамблем "Золотое кольцо". Её супруг тоже работает с ней, так что пара почти не разлучается. К тому же, их сын Георгий - по совместительству и концертный директор своих родителей. Поэтому вся семья постоянно на связи друг с другом, даже в рабочие будни.



По случаю дня рождения Надежда Кадышева дала большое интервью, в котором рассказала о своей жизни. Оказывается, известная певица предпочитает самостоятельно вести домашние дела и отказалась от помощников. Она вкусно готовит и может "без труда из самых простых продуктов сделать шедевр". Также певица любит покупать одежду известных брендов, но при этом совершенно не страдает шопоголизмом. Кадышева благодарна стилистам за свой сценический образ, который принёс ей успех и славу, и теперь она старается поддерживать его, следуя модным тенденциям.



По утрам артистка старается делать зарядку или занимается спортивной ходьбой. Но увы, даже здоровый образ жизни не спасает от всех недугов. Кадышева рассказала, что врачи уже несколько раз подозревали у нее рак груди и уговаривали на операцию. Но к счастью, это были ошибочные диагнозы, и лечение не понадобилось. Зато доктора смогли вылечить её от инфаркта, вовремя оказав помощь.



По словам Надежды Никитичны, она несколько раз была на грани жизни и смерти. Благодаря таким моментам, певица переосмыслила очень многое и старается просто наслаждаться всем, что происходит вокруг - несмотря на любые жизненные проблемы. А для полного счастья Кадышевой не хватает только маленькой внучки, о которой она давно мечтает.

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