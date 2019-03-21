ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Надежда Бабкина: звезда русской песни празднует день рождения!
Анастасия Шилова   
21 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

 

На днях любимой многими певице Надежде Бабкиной исполнилось 69 лет. Музыкой она занимается всю жизнь, так как уже с четырех лет начала петь. В школе ни один музыкальный концерт не проходил без её участия!

А после Надежда без труда поступила в музыкальное училище и вскоре начала выступать вместе с оркестром “Баян”, где была солисткой. Они много гастролировали, но прославиться Бабкина смогла уже создав свой собственный вокальный ансамбль “Русская песня”, в котором была одновременно солисткой и художественным руководителем. Они выступают и по сей день. Их народные композиции полюбились зрителю и стали востребованными. В 90-х годах ансамбль превратили в музыкальный театр, а Бабкина, окончившая также и ГИТИС, факультет режиссуры, каждый раз придумывала новое музыкальное шоу. В 1991 году она попробовала себя в качестве сольной певицы и теперь часто выступает и без своего коллектива. Кроме того, Бабкина снялась в нескольких фильмах. Конечно это не были главные роли, но она к этому и не стремится, предпочитая заниматься музыкой.

О личной жизни артистка не любит рассказывать. Со своим первым мужем она прожила 15 лет и родила сына Даниила. Он уже взрослый и имеет уже своих троих детей. В 2003 году Надежда Георгиевна встретилась с Евгением Горшечковым - и, несмотря на 30 лет разницы, они до сих пор живут вместе. Пара специально не хочет вступать в официальный брак, заявляя, что счастливы и без штампа в паспорте. Супруги вместе поют на сцене и много путешествуют, порой демонстрируя свои чувства на людях. Надежда Бабкина не собирается уходить со сцены и посвящает всю себя музыке. Хотя последнее время она чрезмерно увлеклась изменением своей внешности. Поклонники переживают, что пластика и уколы красоты могут навредить их любимице. Надеемся, что этого не произойдёт, не так ли?

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 