Надежда Бабкина: звезда русской песни празднует день рождения!

На днях любимой многими певице Надежде Бабкиной исполнилось 69 лет. Музыкой она занимается всю жизнь, так как уже с четырех лет начала петь. В школе ни один музыкальный концерт не проходил без её участия!

А после Надежда без труда поступила в музыкальное училище и вскоре начала выступать вместе с оркестром “Баян”, где была солисткой. Они много гастролировали, но прославиться Бабкина смогла уже создав свой собственный вокальный ансамбль “Русская песня”, в котором была одновременно солисткой и художественным руководителем. Они выступают и по сей день. Их народные композиции полюбились зрителю и стали востребованными. В 90-х годах ансамбль превратили в музыкальный театр, а Бабкина, окончившая также и ГИТИС, факультет режиссуры, каждый раз придумывала новое музыкальное шоу. В 1991 году она попробовала себя в качестве сольной певицы и теперь часто выступает и без своего коллектива. Кроме того, Бабкина снялась в нескольких фильмах. Конечно это не были главные роли, но она к этому и не стремится, предпочитая заниматься музыкой.

О личной жизни артистка не любит рассказывать. Со своим первым мужем она прожила 15 лет и родила сына Даниила. Он уже взрослый и имеет уже своих троих детей. В 2003 году Надежда Георгиевна встретилась с Евгением Горшечковым - и, несмотря на 30 лет разницы, они до сих пор живут вместе. Пара специально не хочет вступать в официальный брак, заявляя, что счастливы и без штампа в паспорте. Супруги вместе поют на сцене и много путешествуют, порой демонстрируя свои чувства на людях. Надежда Бабкина не собирается уходить со сцены и посвящает всю себя музыке. Хотя последнее время она чрезмерно увлеклась изменением своей внешности. Поклонники переживают, что пластика и уколы красоты могут навредить их любимице. Надеемся, что этого не произойдёт, не так ли?

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