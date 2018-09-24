Надежда Бабкина рассказала о мужчинах и секретах молодости

На днях Надежда Бабкина дала интервью, где поведала о своих мужчинах и о том, какие подарки ей дарят. На встречу с журналистами она пришла вместе с целой корзиной яблок, привезенных её сыном с дачи. Надежда Георгиевна тут же заявила, что очень любит свой приусадебный участок, но практически не имеет на него времени. Этим летом певица отдыхала в Италии и Грузии. Именно там она сделала несколько откровенных фото в купальнике, которыми делилась в Инстаграм. Критику в свой адрес по этому поводу она воспринимает нормально, просто не обращая внимания на негативные комментарии.

В откровенном разговоре выяснилось: ранее артистка отличалась влюбчивостью. Однако теперь предпочитает просто общаться с мужчинами, получая от этого удовольствие. Они умеют поддерживать интересные беседы и кроме всего прочего дарят подарки. Недавно ей сделали несколько подарков, но каких именно Надежда Георгиевна отказалась говорить. Сейчас главным мужчиной для неё является внук Георгий, который уже учится во втором классе. Певица нахваливала мальчика и хвасталась, что он отлично читает стихи.

Знаменитая артистка не сидит на месте и все время развивает свои таланты. На днях она презентовала фолк-группу, представленную студентами с высшим образованием. Это молодежь, увлекающаяся этникой и экспедициями. Бабкина оказывает им помощь и даёт возможность побывать на большой сцене.

Свои мечты Надежда Георгиевна так и не рассказала. Однако поделилась секретами, помогающими ей оставаться в прекрасной форме. Оказывается, звезда часто плавает в бассейне и любит сеансы массажа. Также она посещает салоны красоты и делает обертывание. Всё это позволяет артистке в 68 лет поражать поклонников своим моложавым внешним видом и энергией. Не так ли?

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