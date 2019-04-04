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Надежда Бабкина примерила образ русской императрицы
Ульяна АНТОНОВА   
04 Апреля 2019 г.
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Певица, которой 19 марта исполнилось 69 лет, нисколько не растеряла природного задора и безграничного обаяния. На днях Надежда Бабкина опубликовала в соцсети Инстаграм новое фото, на котором предстала в образе императрицы.

Надежда Бабкина примерила образ русской императрицы

Выяснилось, что царицу Бабкина играет в спектакле "Ночь перед Рождеством" Московского государственного академического театра "Русская песня" (который сама же и возглавляет).



В комментариях поклонники Надежды Бабкиной рассыпались в комплиментах, и немудрено - сценический образ оказался певице не только "к лицу", но и "к характеру". Отдельно фанаты поблагодарили за красочный спектакль и пожелали худруку театра новых творческих свершений.

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