Надежда Бабкина примерила образ русской императрицы

Певица, которой 19 марта исполнилось 69 лет, нисколько не растеряла природного задора и безграничного обаяния. На днях Надежда Бабкина опубликовала в соцсети Инстаграм новое фото, на котором предстала в образе императрицы.

Выяснилось, что царицу Бабкина играет в спектакле "Ночь перед Рождеством" Московского государственного академического театра "Русская песня" (который сама же и возглавляет).

В комментариях поклонники Надежды Бабкиной рассыпались в комплиментах, и немудрено - сценический образ оказался певице не только "к лицу", но и "к характеру". Отдельно фанаты поблагодарили за красочный спектакль и пожелали худруку театра новых творческих свершений.

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