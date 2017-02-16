Надбавка к пенсии станет доступней

Но не всем, а членам Совета Федерации. В правительстве одобрили соответствующий законопроект. Документ разработан в связи с тем, что 30 сенаторов чуть не остались без надбавки к пенсии.

Законопроект, упрощающий получение ежемесячной надбавки к пенсии для членов Совета Федерации, одобрен комиссией по законопроектной деятельности правительства РФ, сообщают «Ведомости».

Размер пенсии бывшим сенаторам составляет при парламентском стаже от 5 до 10 лет 55%, а при стаже 10 лет и более – 75% ежемесячной зарплаты депутатов и сенаторов.

Однако, как отмечается в заключении на законопроект, система вступления сенаторами в должность устроена таким образом, что этот срок может составлять меньше пяти лет – они могут официально начинать работать в течение месяца со дня первого заседания или после инаугурации губернатора.

Автор законопроекта, председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, пояснил, что сенаторы отрабатывают «полный законодательный цикл», но в результате стаж у них разный. Из-за этого пока «никто не пострадал, но человек 30 могли».

Поправки в закон предполагают учёт срока полномочий члена Совета Федерации с первого дня вступления в должность главы региона или со дня первого заседания Законодательного собрания региона, на котором был утверждён член Совета Федерации от региона.

Законопроект одобрен правительством накануне встречи Дмитрия Медведева с членами Совета Палаты Совета Федерации. На встрече, которая состоялась 15 февраля, обсуждался формат взаимодействия членов кабинета министров с сенаторами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с премьер-министром не только успехами совместной работы, но и проблемами, одна из них – своевременность принятия нормативных актов после принятия законов.

«Особенно резонансными были случаи несвоевременного принятия нормативных актов по закону об отходах. Мы несколько раз вынуждены были переносить сроки ввода этого закона. Такая же ситуация с законом о стратегическом планировании», – призналась Валентина Матвиенко.

При этом сенатор добавила, что в последнее время дисциплина в этом плане улучшилась, сообщается на сайте правительства РФ.

Обратила внимание Валентина Матвиенко и на тот факт, что нередко на стадии второго чтения в законопроекты вносятся поправки, меняющие вообще концепцию, суть изначальной идеологии того или иного закона, предмет ведения, даже иногда – сферу применения.

Кроме того, поправки ко второму чтению не всегда проходят в силу спешки необходимые согласования. В результате допускаются ошибки, неточности, которые сенаторы потом, вслед за принятием закона, вынуждены поправлять.

«Вот только один свежий пример, когда был внесён пакет изменений в законодательство – в частности, это злополучная 116-я статья, – сообщила Валентина Матвиенко. – Как получилось: не было в первом чтении введения уголовной ответственности за так называемые шлепки, но один депутат, чуть не с голоса внёс эту поправку, никто не согласовал её, и она была принята. Приходит в Совет Федерации, и абсолютное большинство членов Совета Федерации было против, считая, что любое правонарушение, любое преступление должно соразмерно иметь свою степень наказания, но поскольку эта норма была утоплена в важном президентском законопроекте о декриминализации экономической деятельности, мы не могли отклонить, иначе бы пострадали очень важные другие законы. В итоге получили негативный резонанс в обществе на голом месте, но договорились создать рабочую группу, доработать этот вопрос, то есть вынуждены были вернуться к этой статье. Получили снова резонанс, но всё-таки хорошо, что мы эту ошибку исправили».

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