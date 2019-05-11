«На войне как на войне»: опубликованы фронтовые снимки полководцев СССР

Минобороны вновь решило порадовать нас фотографиями великих полководцев советских времён, которые всеми силами старались приблизить победу в Великой Отечественной войне. Снимки из прошлого можно найти на сайте военного ведомства .

Фото без подписи из семейного альбома маршала Жукова

В сборнике редких и не очень кадров можно встретить немало знакомых имён с небольшими подписями, которые раскрывают детали характера полководцев, их биографии или просто описывают интересные факты войны.

К примеру, так подписана одна из фотографий знаменитого маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича: «Г.К. Жукова всегда отличала (и этого он требовал также от своих подчиненных) скрупулезная, до мельчайших деталей проработка каждого сражения, каждой операции».

На снимках легко найти другого великого маршала Рокоссовского Константина Константиновича. На одной из фотографий Рокоссовский запечатлен вместе с генералом-лейтенантом Телегиным в ходе проведения операции «Багратион». На другой – маршал внимательно изучает карту, которая содержит данные важной воздушной разведки в 1941 году.

А вот маршала бронетанковых войск Полубоярова Павла Павловича успели запечатлеть в довольно редкий для военного времени момент. Рядом с ним на фото оказались жена Елена Феликсовна и сын Владимир, которые приехали навестить своего героического родственника на фронте.

Таких вот оттисков истории на сайте Минобороны появилось немало. Здесь можно встретить маршала артиллерии Михалкина Владимира Михайловича, военачальника Конева Ивана Степановича, адмирала флота Кузнецова Николая Герасимовича и многих других военачальников Великой Отечественной войны.

Все они были людьми, усилия которых помогли миру воцариться на нашей планете. Они навсегда стали частью живой истории, о которой необходимо помнить не только ради уважения к павшим героям, но и ради нашего с вами будущего – нельзя допустить повторения самой страшной войны человечества.

Стоит заметить, полководцы были не только отличными военачальниками, но и простыми людьми. По этому поводу Минобороны уже публиковало редчайшие фотографии великих советских полководцев в самой обычной домашней обстановке, вместе со своими жёнами, детьми и внуками.

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В.Д. Соколовский — командующий Западным фронтом, 1943 г. Смоленская наступательная операция «Суворов». На фото: представители Ставки Верховного Главнокомандования маршал авиации А.А. Новиков, маршал артиллерии Н.Н. Воронов, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Н.А. Булганин и командующий Западным фронтом В.Д. Соколовский (после приезда И.В. Сталина на Западный фронт). За успешное выполнение этой операции В.Д. Соколовский был награжден вторым орденом Суворова I степени. Он единственный из военачальников награжден тремя орденами Суворова I степени и тремя орденами Кутузова I степени — высшими полководческими наградами.

Ленинградский фронт, 1943 год. Артиллерийский разведчик Владимир Михалкин (впоследствии - маршал артиллерии) часто под обстрелами доставлял на мотоцикле оперативные документы.

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