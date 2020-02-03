На программу Дмитрия Шепелева подают в суд за обман телезрителей

Бывший супруг Жанны Фриске, а ныне - популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на днях попал в эпицентр громкого скандала. Поводом стали обвинения в обмане на шоу "На самом деле".

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Всё началось с того, что редакторы программы в качестве гостя пригласили известную певицу Милену Дейнеги, которая уговорила своего мужа, 60-летнего бизнесмена Евгения Самусенко, тоже принять участие в шоу. Сначала он отказывался, но потом согласился ради популярности жены.



Редакторами была придумана история, завязанная на якобы пропаже очень дорогого свадебного колье, которое Милене подарил Евгений. Колье инкрустировано бирманскими сапфирами на 68 карат и бриллиантами на 22 карата, а стоимость украшения превышает 200 тыс долларов. По сюжету "похитителем" должен стать любовник Милены Илья Горовой.



Однако редакторы без ведома Евгения переписали сценарий, и в результате "вором" оказался именно он. Поэтому когда Самусенко проходил тест на полиграфе и эксперт Роман Устюжанин уличил его во лжи, он очень удивился. Ему даже ничего не дали сказать в своё оправдание, но после записи программы бизнесмен связался с редактором и ведущим и потребовал убрать фрагменты с недостоверной информацией.



Просьбу героя передачи её создатели проигнорировали - программа вышла в эфир в неизменном виде. Поэтому Самусенко обратился в Останкинский суд с требованием опровержений и выплаты компенсации в размере одного миллиона рублей за моральный ущерб. В качестве доказательства своей невиновности бизнесмен представил суду нотариально заверенные документы о полной сохранности упоминаемого колье.



По словам Евгения, он и раньше подозревал, что показания полиграфа на программе не соответствуют действительности, а теперь он в этом абсолютно уверен. И не собирается прощать телевизионщикам откровенный обман зрителей ради высоких рейтингов шоу.

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