На презентации книги Ольги Романив состоялся благотворительный аукцион

Ольга Романив, известный в Москве психолог, выпустила свою первую книгу «3=2 или сила „Классики отношений“». В честь этого знаменательного события основатель и руководитель Клуба знакомств «Классика отношений» провела 11 декабря в столичном ресторане «Серебряный век» праздничный вечер.

В течение всего мероприятия гости наслаждались удивительно красивой музыкой в исполнении известных музыкантов и певцов. Звучали многочисленные джазовые композиции и русские романсы. В честь презентации книги Ольга Романив устроила благотворительный аукцион, в качестве лотов на котором были представлены уникальный аромат J'ATTIRE от бренда THEATRE des PARFUMS, ювелирные изделия ручной работы Милы Ключко и Ирины Йоникас, аксессуары от дизайнера Светланы Требунской, картины художниц Екатерины Шустер и Натальи Чупруновой и другие предметы. Все собранные средства были переданы на поддержку Храма Нерукотворного Образа Иисуса Христа в с. Маршово Ивановской области.

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