На новосибирском филиале «Балтики» состоялся торжественный старт производства безалкогольного пива

В присутствии первых лиц Минсельхоза и Минпромторга Новосибирской области Е.Лещенко и А.Гончарова 29 мая компания «Балтика» (относится к Carlsberg Group) торжественно открыла безалкогольную линию на своем новосибирском филиале. В ее создание лидер отечественной пивоваренной отрасли вложил более 40 миллионов рублей. Ранее он наладил аналогичное производство на своем ярославском заводе. За счет расширения мощностей «Балтика» довела количество своих предприятий, которые могут производить высококачественное безалкогольное пиво, до шести. Ежегодные совокупные мощности компании по производству такого пива составят 1,8 миллиона гектолитров.

В своем комментарии Е.Лещенко акцентировал внимание на том, что новосибирский филиал «Балтики» является одним из самых крупных предприятий региона. Он не первый год входит в число главных компаний-налогоплательщиков региона, создает рабочие места, занимается модернизацией производства. Запуск компанией «Балтика» безалкогольной линии на предприятии в Новосибирске способствует реализации государственной политики по снижению потребления алкоголя в целом, — подчеркнул министр.

Как напоминает пресс-служба «Балтики», компания является безоговорочным лидером сегмента безалкогольного пива на российском рынке. За прошлый год ее доля на нем превысила более 50%. Динамика объемов продаж соответствующих брендов компании превосходила рыночную динамику и составила +38%.

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