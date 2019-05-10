«На колени, тварь»: заведующую детсадом уволили за жестокость к детям

Не так давно заведующая краснодарским детсадом №74 Эмма Мильнер «прославилась» в Сети своей небывалой жестокостью и глупостью. Прохожая сняла на видео, как женщина поставила своего маленького воспитанника на колени, а потом заставила его целовать землю на глазах у изумленных детей. Но женщине не удалось избежать наказания: заведующую уволили спустя несколько дней после публикации видео.

При этом вполне возможно, что действия Мильнер повлекут за собой куда более серьёзные последствия. Сейчас её делом занимаются в МВД, а самой экс-заведующей остаётся лишь ждать итогового решения по её жестоким издевательствам.

Случаи жестокости по отношению к детям в нашей стране проявляют себя всё чаще. Недавно в Красноярске уволили преподавательницу английского языка, которая ударила двух восьмиклассниц во время урока. Может, у неё просто сдали нервы?

Впрочем, особо нервным непростая работа с подрастающим поколением явно не подходит – жестокость, пусть даже словесная, по отношению к детям не имеет оправданий. А порой воспитатели и преподаватели просто находят возможность для реализации собственной мании жестокости.

Учительница геометрии из Новомосковска била и оскорбляла своего ученика, не сумевшего ответить на вопрос у доски. Этот инцидент попал на видео, так что и с этим педагогом в итоге «прекратили трудовые отношения».

Но некоторые жестокие воспитатели создают целые схемы, которые помогают им долгое время безнаказанно творить насилие над детьми. Недавно в Красноярском крае двух женщин признали виновными в издевательствах над детьми. Целый год они кололи ребят булавками, которых называли своими «помощницами», чтобы для самих детей этот процесс напоминал некую игру.

Конечно, такие случаи нельзя назвать повсеместными, к тому же здесь отлично себя показывают современные технологии: раньше жестокие учителя и воспитатели тоже были, только вот на камеру они не попадали, да и в Сеть видео никто не выкладывал.

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Однако, раз уж мы получили возможность рассказать о жестокости людей доступными способами, нам определённо стоит этой возможностью воспользоваться. Жестокость по отношению к детям оправдать невозможно, но мы можем помочь восстановить справедливость и наказать человека за его поступок. О таких историях никогда нельзя молчать, для чего можно пользоваться теми же телефонами с камерой, а потом не только оставлять этот ролик в интернете, но и показывать его, к примеру, сотрудникам правоохранительных органов.

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