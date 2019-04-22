«На борту»: раздражающие попутчики, дешёвые авиасезоны и ненужные конфликты с экипажем

Немного осталось до открытия главного сезона путешествий в году, так что самое время погрузиться в полезную и интересную туристическую информацию. Недавно эксперты Biletix назвали самые раздражающие привычки российских туристов, аналитики Tutu.ru поведали о самом выгодном времени года для длительного отпуска, а главный редактор портала Avia.ru рассказал о самом простом для капитана способе избегания конфликтов на борту самолета.

О «наглых и неприличных» жителях России поведал сервис бронирования авиабилетов Biletix. Он решил опросить путешественников и выяснил самые раздражающие привычки наших соотечественников, от которых непросто скрыться иностранцам.

На первое место попало чрезмерное пристрастие к алкоголю. Около 20% путешественников заявили, что именно это раздражает больше всего.

Вторую строчку с 13% проголосовавших заняла недоброжелательность и неумение некоторых отечественных туристов улыбаться окружающим. А на третье место с результатом в 12% попала невнимательность отечественных туристов к традициям и обычаям других народов.

В целом в таком списке было немало раздражающих факторов. Кто-то говорил о высокомерии, другие рассказывали о грубости, третьи вспоминали про склонность туристов из России скандалить по поводу и без него.

К тому же более половины опрошенных заявили, что оправдания такому поведению россиян не найти. При этом 64% путешественников себя «плохими туристами» не считают. Справедливости ради, речь в опросе шла лишь о самых надоедливых и грубых туристах, а среди россиян можно найти самых обычных и вполне адекватных путешественников.

Онлайн-сервис Tutu.ru, в свою очередь, решил проанализировать самые выгодные авиарейсы года. Оказалось, что дешевле всего путешествовать в феврале, марте, октябре и ноябре. В это время можно сэкономить до 30% от среднегодовой стоимости билета!

Самым невыгодным месяцем для путешествий в Европу оказался июнь, а в другие регионы нашего мира – июль. Стоит помнить, что дороговизна летних билетов во многом объясняется небывалой популярностью этого сезона. Дешёвые билеты раскупают заранее, вот и остаются только самые дорогие. Эксперты советуют любителям летнего отдыха планировать свой отпуск раньше остальных, покупая билеты за три-шесть месяцев до вылета.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров решил вспомнить недавний случай с актером Александром Панкратовым-Черным, которого выгнали с рейса за слишком уж настырные просьбы принести ему заказанный алкоголь.

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По словам эксперта, командир судна сделал всё правильно. Всё-таки он отвечает за безопасность всех пассажиров на борту, ведь в случае чего именно с командира будут спрашивать в полиции. Если человек даже на земле ведёт себя неадекватно, то в воздухе всё может стать ещё хуже. Пилот лишь защищал себя и пассажиров от возможной опасности, считает Гусаров.

Да и в целом командиры имеют право снимать с рейсов любого пассажира, чтобы избавиться от проблем в дальнейшем. Эксперт заметил, что пассажиры обязаны подчиняться требованиям экипажа. А алкоголь на борту – всего лишь «опция», так что экипаж может вообще не наливать пассажиру, если заподозрит его в неадекватности. «Это не ресторан, а бортовой сервис, и в билете не написано, что ему полагается 200 грамм водки. Это не прописано в обязательствах авиакомпании», – подытожил эксперт.

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