Муж Тины Тернер спас её, отдав свою почку

Величайшей певице Тине Тернер сейчас 78 лет. Однако её уже могло и не быть на этом свете. Артистка осталась жива благодаря почке Эрвина Баха — своего мужа. Год назад ей предстояла сложная операция по пересадке почки.

Встреча супругов произошла в 1985 году. Для Тины это был второй брак и в продолжительность этих отношений никто не верил, так как мужчина оказался на 16 лет младше своей возлюбленной. Певица и сама долго не верила в искренность чувств Эрвина, и согласилась выйти за него замуж только в 2013 году, убедившись в его любви. Тернер часто упоминает мужа в своих автобиографических книгах, утверждая что он не раз спасал ей жизнь. Первое испытание настигло их сразу после свадьбы, когда женщине внезапно стало плохо. Супруг привёл жену в больницу и вопреки её желанию настоял на обследовании. Позже стало известно, что не сделав этого она бы пропустила начало серьёзной болезни и могла бы стать парализованной.

В 2016 году звезде поставили диагноз рак кишечника. Певица признаётся, что сама бы не справилась с таким ударом судьбы. Эрвин снова настоял на лечении и всячески поддерживал супругу. Лечение дало положительный эффект. Однако из-за приёма большого количества медикаментов развилась почечная недостаточность и требовался донорский орган. Здесь снова оказался рядом её любимый человек и не раздумывая отдал свою почку. Сейчас артистка чувствует себя хорошо, но временами тело пытается отторгнуть чужой орган, что приводит к плохому самочувствия женщины. Несмотря на это супруг и сейчас делает все возможное, чтобы поддержать и помочь Тине.

У каждого человека есть ангел-хранитель, который помогает и оберегает от бед. Эту роль часто играют близкие нам люди, приходя на помощь в нужный момент. Для Тины это её муж, который готов на все ради любимой. Надеемся, что у пары все будет хорошо и артистка восстановит своё здоровье.

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