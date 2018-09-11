Музей военных строителей создается в парке «Патриот»

В небе над расположенной в Подмосковье Кубинкой порядка 30 минут находился странный предмет белого цвета, козырек которого напоминал головной убор. На одной из сторон переносимого на тросах вертолетом КА-32 объекта просматривался автограф президента РФ.

Массивная конструкция из стеклофибробетона была доставлена в парк «Патриот», где она была установлена на крыше рядом с входом в музей ВСК МО РФ. Объект является увеличенным макетом каски военного строителя с подписью главы государства.

Открытие музея военных строителей должно состояться в этом году. Создатели проекта намерены реализовать его главную идею — быть ближе к аудитории. На территории объекта наладят работу открытой образовательной и дискуссионной площадки. Целевой аудиторией проекта являются студенты, историки, архивные исследователи. Сообщается, что на площадке музея будет смонтирована единственная в России ТВ-система с интерактивным пультом и большим экраном, изогнутым к ногам зрителя. Она позволит заниматься изучением электронной карты нашей страны, знакомясь с достижениями военных строителей. Главная экспозиция музея, библиотека, хранилище коллекций и большой архив исторических документов будут располагаться в двух Тенто-мобильных устройствах.

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