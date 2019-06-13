Муза, опора и защита: настоящие заслуги супруги Ролана Быкова

Ролана Быкова многие считали ловеласом, а на деле он был самым настоящим однолюбом. В браке с Еленой Санаевой актёр прожил почти 30 лет, и все эти годы любящая жена ни на шаг не отходила от своего звёздного супруга. Она защищала его от болезней, была его единственной опорой и реальной музой.

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Когда 29-летняя Елена познакомилась с Быковым, тому было уже 43 года. Маленький, лысый и слишком уж старый – подумали тогда родители девушки. Впрочем, актёр произвёл сильное впечатление на свою будущую супругу, да и сама Елена очень приглянулась Быкову. Вскоре они уже и жить друг без друга не могли.



Сейчас Санаева признаётся, что посвятила мужу практически всю свою жизнь. Она вдохновляла Быкова, она была его главной опорой. На несколько лет Елене даже пришлось оставить своего сына у родителей, чтобы всегда быть рядом с неугомонным супругом. Потом она ещё долго чувствовала вину перед своим ребёнком.



Однако Быков без своей второй половинки совсем не мог. Без музы он может и справился бы, но в одиночку выдержать все свои заболевания у актёра наверняка бы не получилось. «Была язва, у него были бронхиты, воспаления легких, но об этом никто не знал», – призналась супруга.



В каждую поездку она брала сумку с горчичниками, лекарствами и обезболивающими. Спасала своего мужа всем, чем только могла, зато Быков в итоге продолжал свою работу без лишних помех.



Сам актёр, считает Елена, был для неё наставником, учителем и другом. Он умер более 20-ти лет назад, а верная жена до сих пор высаживает у дома его любимые цветы, возвращается к его дневниковым записям.



Даже такая сильная любовь не смогла переубедить родителей Елены. Её мать постоянно пыталась мешать их отношениям, не давала им даже общаться с сыном Пашей, влезала в разговоры, да и вообще, от неё можно было услышать много гадостей. «Но она была не очень здоровый человек, – честно призналась Елена, – и это понимание пришло уже гораздо позже, тогда казалось просто, что характер вредный, который сильно попортил кровь».



А Быков настолько сильно любил свою супругу, что считал этот союз подарком свыше. После знакомства с Еленой он уже и не думал, что сможет полюбить другую женщину. Они были вместе много лет - с момента знакомства в 1972 году и до самой смерти актёра в октябре 1998 года. И наверное это та самая любовь, над которой не властно время и любые невзгоды.

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