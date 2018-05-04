МРОТ-фронт

Повышение тарифов и цен в России часто происходит в праздники. Для властей это выгодная стратегия. Веселье подсластит пилюлю, если перемена не понравится народу, а если вызовет одобрение, то власти могут сказать, что это подарок от правительства и лично от президента. Нынешнее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) произошло с полным соблюдением традиций. Закон вступил в силу 1 мая, в выходной, который по привычке именуется Днём солидарности трудящихся, а по сути знаменует открытие дачного сезона. Удачная, во всех смыслах, дата придаёт закону вид подношения трудящимся перед инаугурацией президента и озаряет весенним красками мрачноватую аббревиатуру «МРОТ». Так что же несёт с собой повышение минимальной оплаты труда? Давайте посмотрим.

Соединённые пределы

МРОТ – это нижний предел оплаты труда. Все зарплаты ниже МРОТ противозаконны. Если работодатель выплачивает вознаграждение ниже регионального МРОТ, то ему грозит уголовная статья. Государство гарантирует, что нижний предел не будет нарушен.

Размер МРОТ пересматривается ежегодно. До 1 мая он был меньше прожиточного минимума, что явно противоречило здравому смыслу.

Напомним, прожиточный минимум - это минимальный уровень дохода. Его должно хватить для физического выживания - чтобы удовлетворить самые насущные потребности. В прожиточный минимум входит список основных продуктов, от соли до мяса и рыбы. Кроме того, он включает в себя непродовольственные товары и услуги. Сумма прожиточного минимума исчисляется из потребительской корзины и данных о потребительских ценах.

Теперь нижний предел оплаты труда и прожиточный минимум сравнялись – за счёт того что повысился МРОТ. Как заверили депутаты, МРОТ больше никогда не опустится ниже прожитого минимума. На сегодняшний день он составляет 11 тысяч 163 рубля. По мнению специалистов, это поможет технически снизить количество бедных в нашей стране. Дело, конечно, хорошее, вот только смущает эпитет "технически". По официальным данным, в России насчитывается 22 миллиона бедных, за прошедшие два года население обеднело на 13 процентов. При этом наши соотечественники – работающие бедные, что неизменно изумляет экономистов.

Эффект наступления

МРОТ лежит в основе социальных гарантий. Это краеугольный камень для расчёта всевозможных выплат, тарифов и штрафов, размер которых устанавливается законодательно. Если повысился МРОТ, то поднимутся и многие другие выплаты.

Однозначно увеличатся зарплаты. Следует помнить, что из суммы МРОТ будет вычтен подоходный налог – 13%, так что в итоге останутся 9 тысяч 712 рублей. При этом северные коэффициенты будут добавляться сверху.

Ожидается, что цепная реакция повлечёт увеличение зарплат не только в бюджетной сфере, но и в реальной экономике.

Специалисты Минтруда подсчитали, что работодателям придётся раскошелиться на 40 миллиардов рублей сверх того, что они платили работникам до 1 мая.

Увеличатся и пенсии, по простой схеме: больше зарплата – больше пенсионных отчислений – больше размер пенсий.

Вырастут размеры социальной пособий. Например, станут выше выплаты по временной нетрудоспособности (если заработок в расчете за полный календарный месяц ниже допустимой суммы). Увеличатся минимальные размеры декретных и детских пособий.

Сопутствующие потери

Вместе с тем увеличатся штрафы (например, за нарушение ПДД) и налоги, поскольку они рассчитываются из МРОТ.

Однако главные негативные последствия связываются с повышением зарплат. Мысль о том, что доходы россиян могут увеличиться. ввергает некоторых экономистов в безудержный пессимизм. По их мнению, рост уровня жизни в России приведёт к чему-то страшному, отличному от привычного колониального прозябания. С ними спорят оптимисты. Они полагают, что повышение МРОТ ужесточит конкуренцию и послужит стимулом для развития предприятий. По их мнению, работодатели неизбежно попытаются переложить свои расходы на потребителя, включив свои затраты на возросшую оплату труда в себестоимость товара и взвинтив цены. Но рост цен приведёт к снижению конкурентоспособности товаров, ведь 90-е давно уже прошли. Никому не нужен дорогой товар, если есть такого же качества, но дешевле. Повышение МРОТ, по прогнозам специалистов, увеличит потребительский спрос на 100 миллиардов рублей, и он будет расти дальше. В результате выживут только те производители и продавцы, кто сможет вписаться в сложившуюся систему, не поднимая ощутимо цены на товары. Работодателям придётся развивать технологии, искать новые подходы.

Как отмечают наблюдатели, эта бюрократическая инициатива может натолкнуться на сопротивление компаний, которые наверняка будут переводить своих работников на полставки, выплачивая остальное по теневым схемам, что фактически отменит повышение оплаты труда. А если так, то вся бюрократическая инициатива не сможет развернуться в полную силу и попросту забуксует, натолкнувшись на корпоративный саботаж.

Как получится на практике – посмотрим.

К отрицательным моментам можно отнести и лихорадочные попытки региональных правительств найти деньги на повышение МРОТ. Всего, как сообщало ИА «Телеинформ», федеральные власти выделили регионам на эти цели 16,3 миллиардов рублей. Но помощи, как водится, не хватает.

Новая тактика

Кстати, высший бюрократический генералитет России вынашивает идею о том, чтобы поменять базовый принцип системы социального обеспечения. Реформаторы предлагают отменить принцип прожиточного минимума, когда помощь государства оказывается всем гражданам страны, и перейти на показатель потребительского бюджета, когда помощь оказывается в адресном порядке, с учётом материального положения и реального уровня нуждаемости в помощи. Эта идея основана на утверждении, что прожиточный минимум не отражает действительный уровень бедности в стране, и только адресный подход может исправить положение.

По мнению наблюдателей, реализация этой идеи позволит российской бюрократии сконцентрировать огромное количество власти в своих руках. Схожие попытки предпринимает и европейская бюрократия через проект безусловного основного дохода. Но суть российского адресного подхода отличается от европейского, как Луна от Солнца. Европейский подход предполагает безусловную социальную поддержку всех без исключения граждан – то есть обещает пряник, чтобы заманить людей в кабалу, в то время как российский проект сулит кабалу без особых надежд на пряник.

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