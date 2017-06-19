Москвичам предлагают поддержать идею установки памятника в виде окурка сигареты

Денис Тимаков, автор первого в России социального массового проекта #БросаюСейчас, приглашает курильщиков Москвы и Московской области отказаться от сигарет, став участником 30-дневного мероприятия. В рамках проекта он выдвинул инициативу установить в столице памятник в виде окурка сигареты. Денис Тимаков поясняет: любой человек, пожелавший бросить курить, сможет создать для себя мощную мотивацию в виде публично данного обещания отказа от курения у памятника. Ритуал завершится тушением сигареты об этот памятник. Известно, что подобные изваяния есть во многих странах, как и люди, которым этот памятник помог сделать первый шаг к отказу от плохой привычки.

Участники проекта #БросаюСейчас не остаются один на один со своей проблемой. Для них организуется мощная поддержка: им постоянно предлагают побывать на различных акциях сторонников ЗОЖ, подбирается команда единомышленников, а в качестве еще большей мотивации предоставляется возможность стать обладателем одного из призов. Среди них важные для самосовершенствования и развития призы: двухнедельное путешествие в любую страну на двоих, годовой абонемент в клуб премиум-класса для занятий фитнесом с личным тренером или оплаченные курсы изучения любого иностранного языка в течение года. Есть и отличные материальные призы – мощный MacBook Pro 13'' 256 Гб или денежное вознаграждение в 250 000 рублей.

При этом участник проекта должен быть готов к внезапной проверке организма на содержание никотина в любое время. Для проверки следует явиться в один из медицинских диагностических центров. Все анализы делаются бесплатно, также можно получить необходимую консультацию относительно здоровья. Если в организме обнаружат никотин, участник выбывает из проекта.

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