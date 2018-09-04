Московский образовательный форум стал самым посещаемым

В последние летние дни в Москве проходил образовательный международный форум «Город знаний». Форум организован второй год подряд и в этот раз на него приехало семьдесят делегаций из разных стран, а количество посетителей перешагнуло прогнозируемый порог. Предполагалось, что на мероприятие придет около 100 000 человек, но после подведения итогов цифра удивила всех: она составила 133 000 посещений с 30 августа по 2 сентября.

Как отметил глава образовательного департамента Москвы Исаак Калина: «Количество посещений превзошло все ожидания. Люди проводили на форуме время с утра до вечера и возвращались на следующий день. Это говорит о том, что москвичи верят в нашу систему образования, а она готова работать на благо столицы». Его слова поддержал и руководитель отдела международных связей Сергей Черемин и отметил, что форум показал удивительные результаты.

На форуме работало 500 российских и международных экспертов, а свои разработки представило более 100 ведущих компаний разных стран. Форум «Город образования» стал самым посещаемым образовательным форумом в мире.

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