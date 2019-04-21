Мошенники обманули Владимира Меньшова на 40 тысяч

Популярный российский актер Владимир Меньшов, несмотря на солидный возраст, всё ещё много работает. По его собственному признанию, актер считает себя вполне обеспеченным человеком, а полученные гонорары тратит на самое необходимое.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В основном это продукты питания, кроме того, Меньшов каждый месяц старается покупать хорошие книги. Интересно, что на продукты у него уходит примерно 5-6 тысяч рублей, а на книги — 3 тысячи в месяц. Всё свободное время актер проводит с внуками и женой Верой Алентовой. В одном из интервью Меньшов признался, что не считает такое времяпрепровождение скучным. Ведь раньше у него не хватало времени на полноценное общение с родственниками, и сейчас есть возможность наверстать упущенное.



Но иногда жизнь сама преподносит сюрпризы даже людям, которые ведут спокойный и размеренный образ жизни. Совсем недавно Владимиру Меньшову кто-то позвонил с незнакомого номера и представился работником службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что с банковской карты актера в данный момент злоумышленники пытаются снять деньги, и чтобы заблокировать карту, он должен продиктовать им пин-код и номер. Ничего не заподозрив, Меньшов назвал все необходимые цифры - и собственноручно отправил мошенникам 40 тысяч рублей, которые были в тот момент на его карте. О том, что это была ловушка аферистов, он догадался лишь когда позвонил жене. По словам Меньшова, он всегда очень внимателен и практичен в финансовых вопросах, но "банковский работник" очень убедительно все рассказал, так что было сложно заподозрить что-то плохое.



После такого неприятного опыта Владимир Меньшов советует всем решать финансовые вопросы только в банке и с официальными сотрудниками, а обо всех подобных звонках сразу же сообщать в правоохранительные органы.