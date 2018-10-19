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Морепродукты способны увеличить продолжительность жизни пожилых людей
Егор Стуков   
19 Октября 2018 г.
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Как оказалось, морепродукты могут увеличить срок жизни пожилого человека и даже снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщает MedcalXpress.

 

 

Как оказалось, морепродукты могут увеличить срок жизни пожилого человека и даже снизить риск преждевременной смерти

Многолетнее исследование провели научные сотрудники бостонского Университета Тафтса из США. С 1992 по 2015 годы 2622 добровольца, средний возраст которых приблизился к отметке в 74 года, участвовали в полезном для науки эксперименте. В самом начале исследования, через шесть и 13 лет учёные измерили количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в их крови. Подобные кислоты можно найти в морепродуктах, а альфа-линоленовую кислоту, уровень которой также измеряли специалисты, легко встретить в семенах, зелёных овощах и орехах.

Всех участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от количества ПНЖК в их крови. У 89% пожилых людей обнаружили различные хронические заболевания, связанные с возрастом испытуемых. При этом потребление одной из ПНЖК – эйкозапентаеновой кислоты – на 24% снизило шансы на нездоровое старение. Докосапентаеновая кислота, которая также входит в состав морепродуктов, снижала этот риск максимум на 21%. Другие соединения ПНЖК подобных эффектов не дали.

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