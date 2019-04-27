Модные советы от экспертов: правильная забота о джинсах и отказ от сандалий былых времен

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Сегодняшние новости модного мира, которые могут быть очень интересны и пожилым людям, объединили мнения экспертов-стилистов и американских ортопедов. Первые поведали о том, как правильно заботиться о джинсах. А вторые рассказали об опасности, которую несут сандалии на высокой платформе.
Для начала посмотрим на предупреждение от медицинских специалистов. В 1990-х годах огромную популярность имели сандалии на высокой платформе, а сейчас они вновь вернулись в строй. Правда, не стоило им этого делать!
Ортопеды утверждают, что такие сандалии имеют слишком уж жёсткую подошву. Из-за этого нарушается походка и устойчивость при ходьбе, что может привести к растяжению лодыжек. Со временем последствия станут ещё хуже, ведь такие сандалии буквально «перенапрягают» спину своего хозяина.
Дело всё в том, что твёрдая подошва не позволяет правильно переносить вес с пятки на подушечку стопы. Обычная обувь, вроде тех же кроссовок, обладает гибкой подошвой, так что позволяет без проблем переносить вес тела. Эксперты рекомендуют перед покупкой сандалий хорошенько согнуть их руками: если этого сделать не удаётся, лучше отказаться от такой нездоровой покупки.
А вот джинсы здоровье не отнимают, хотя сами порой могут «прихворать». Эксперт Лорна Бурфорд рассказала, как спасти джинсы от их «болезней» и сохранить качество вещи на долгое время.
Для начала стоит избавиться от привычки складывать джинсы несколько раз. Конечно, в первый раз такая процедура к проблемам не приведёт, но со временем сгибы, образующиеся на одних и тех же местах, испортят форму джинсов. Для хранения вещи лучше пользоваться удобной вешалкой для брюк s-образной формы.
Важно также правильно стирать джинсы. Для этого стоит выворачивать их наизнанку, чтобы защитить цвет штанов процесса мытья. Другие эксперты от американского бренда Levi's добавляют, что для стирки лучше пользоваться холодной водой и мягким моющим средством, что также поможет ткани и спасёт её от повреждений.
Напоследок специалисты советуют забыть о сушке джинсов в стиральной машине. По их словам, из-за такой процедуры на одежде могут появиться ворсинки, к тому же штаны из-за этого потеряют правильную посадку.
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