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Мобильное приложение MiniCRM позволяет «Балтике» следить за качеством пива в магазинах
Ксения ДАВЫДОВА   
23 Июля 2018 г.
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Мобильное приложение MiniCRM позволяет «Балтике» следить за качеством пива в магазинах

На протяжении 22 лет компания «Балтика» уверенно удерживает за собой статус ведущего пивоваренного бренда России. Этот статус она успешно подтверждает, в том числе, и за счет использования современных технологических решений, способствующих повышению уровня обслуживания потребителей.

В частности, во втором квартале этого года 1760 сотрудниками компании было использовано мобильное приложение MiniCRM, которое позволяет осуществлять оперативный контроль над качеством и представленностью продукции в магазинах, а также над состоянием холодильного оборудования в торговых точках. Такую информацию передает пресс-служба «Балтики».

Мобильное приложение MiniCRM позволяет «Балтике» следить за качеством пива в магазинах

Пивоваренный бренд «Балтика» считает своим главным приоритетом обеспечение высокого качества продукции. Благодаря использованию мобильного приложения MiniCRM, компания сумела успешно внедрить новый этап в свою разветвленную систему контроля качества продукта.

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