«Многодетная мать» без опыта материнства: творческие успехи и личные потери Натальи Гундаревой

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Знаменитая актриса Наталья Гундарева покинула нас 15 мая 2005 года. Звезде было всего 56 лет, в течение которых её постоянно сопутствовал творческий успех. К сожалению, красивая актёрская карьера не шла рука об руку с личным счастьем, а актриса так и не смогла стать матерью.
Самой знаменитой ролью Гундаревой стала многодетная мать Надя Круглова из фильма «Однажды двадцать лет спустя». Актрисе удалось идеально изобразить заботливое и любящее материнство, притом, что в реальной жизни у Натальи никогда не было своих детей.
Любопытно, что идею фильма подкинула Аркадию Инину очень даже реальная многодетная мать. В письме она пожаловалась драматургу на то, что в нашей стране нет «ни правдивого спектакля, ни кино» о трудной жизни матерей с их многочисленными детьми. Инину так понравилась эта идея, что он решил написать подходящий сценарий, для которого побеседовал со многими многодетными мамами. За съёмки картины взялся режиссер Юрий Егоров.
С самого начала сценарист взял прицел на Наталью Гундареву, даже текст писался под неё. Впрочем, режиссёр на всякий случай опробовал других известных актрис того времени, да и по поводу Лии Ахеджаковой он тоже крепко думал... Но в итоге запасной план не понадобился, ведь Гундарева согласилась играть роль практически сразу.
В фильме героиня Натальи была мамой десятерых детей, которая однажды познакомилась с художником. Он восхитился красотой своей новой знакомой и пригласил женщину на свидание. В своём изначальном варианте сюжет подразумевал какое-то развитие отношений, но в итоге эпизод пришлось значительно сократить. Таким же правкам подверглись и другие моменты сценария. К примеру, приезд французской делегации в многодетную семью отпраздновали серьёзным русским застольем, которое не может обойтись без выпивки. А вот в итоговые кадры попало лишь чаепитие, после которого французы почему-то вышли очень уж «весёлыми», так что момент получился довольно забавным.
Ещё один любопытный факт: в съёмках фильма участвовали не десять, а целых 26 детей! Впрочем, удивляться на деле нечему, ведь дети росли на протяжении фильма, так что маленьких приходилось заменять их «подросшими» версиями. В самых младших ролях сыграли дети членов съёмочной группы.
На роль Надиного мужа хотели взять 40-летнего добродушного толстяка, но 27-летний Виктор Проскурин отлично справился со своей задачей. При этом самой Гундаревой на момент съёмок фильма было 32 года. Актёры, которые воплощали на экране образ крепкой семьи с десятью детьми, сами много раз разводились, а ребёнок был лишь у Проскурина.
А вот в жизни Наталье с семьёй везло намного меньше. В 25 лет она в первый раз вышла замуж за 40-летнего режиссера Леонида Хейфеца, но именно в тот момент актриса переживала свой творческий взлёт. Бесконечные съёмки не оставляли свободного времени, так что супругам приходилось нелегко. К тому же, если верить слухам, именно в то время у актрисы произошёл то ли выкидыш, то ли аборт. После этого она уже никогда не смогла стать матерью. Первый брак Натальи продлился 10 лет, после чего отношения окончательно распались.
Вторым мужем актрисы стал её коллега – актёр Виктор Корешков. Этот стремительный роман закончился очень быстро даже несмотря на то, что Виктор оставил свою жену ради Гундаревой.
Последним мужем актрисы стал Михаил Филиппов. Много лет они были друзьями, а потом вдруг решили сойтись и пожениться. К тому моменту самой Наталье было уже за 40. Филиппов очень любил свою звёздную жену и даже написал книгу после её смерти, озаглавив произведение просто, но весьма многозначительно – «Наташа».
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