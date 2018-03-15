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Мирей Матьё потрясена кампанией против Слуцкого
По инф. dailystorm.ru   
15 Марта 2018 г.
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Мирей Матьё потрясена кампанией против Слуцкого

Прибывшая в Москву звезда мировой эстрады Мирей Матьё выступила в поддержку главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки парламентского пула обвиняют в сексуальных домогательствах.

 Незадолго до концерта на сцене Государственного Кремлёвского дворца певица дала интервью, в котором категорично высказалась по скандальной теме.

«Леонида Слуцкого я знаю очень хорошо, он мой большой друг, — заявила Мирей Матьё, отвечая на вопросы интернет-портала dailystorm.ru. — Когда я услышала эту новость, я была абсолютно потрясена. Я протестую против этой лживой кампании, потому что я прекрасно знаю этого человека и знаю, что он не способен на такие действия. Я знаю его как человека очень деликатного, вежливого, тактичного. Я хорошо знаю и его семью, неоднократно с ними общалась. Я всегда чувствовала, что со стороны Леонида наблюдается большое уважение к женщине».

Крепкие дружеские отношения между Мирей Матьё и Леонидом Слуцким завязались уже давно. По личному приглашению депутата певица не раз приезжала выступать в Россию. При его участии она стала «талисманом» международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», ежегодно собирающего на Красной площади столицы тысячи зрителей.

Великая француженка честно призналась, что всю жизнь была далека от политики и никогда не говорила с Леонидом Слуцким на эти темы. Для неё он просто галантный человек, настоящий джентльмен. «Конечно, между женщиной и мужчиной может возникнуть симпатия, но имеется и та грань, которую Леонид никогда не перейдет, — сказала певица. — Я думаю, что он никогда не спутает одно с другим».

Нынешнее интервью Мирей Матьё стало едва ли не самым громким публичным высказыванием в защиту доброго имени политика. Ранее о своей поддержке Слуцкого и уверенности в том, что выдвинутые против него обвинения лживы, заявили известный журналист и телеведущий Андрей Караулов, педиатр Леонид Рошаль, поэт и коллега Слуцкого по «Российскому фонду мира» Андрей Дементьев, депутат Государственной думы от Крыма Светлана Савченко и другие.

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