Минздрав извинился за звонкую зарплату весом в 35 кг перед врачом из Приамурья

Последняя зарплата Тамары Голубцовой была нелёгкой – вместо привычных наличных бумажек она получила несколько мешков с монетами. За такое поведение сотрудников больницы пришлось извиняться вышестоящим лицам.

Голубцова призналась, что часть своей заработной платы она получила мелочью, а всё из-за банального нежелания специалиста оформлять карту «Мир». Для того чтобы поднять настолько тяжёлый заработок, врачу пришлось позвать на помощь сына, рассказывают СМИ.

Впрочем, в непростой ситуации разобрался губернатор. В итоге Евгения Жарновниковна, замминистра здравоохранения Амурской области, позвонила Тамаре и извинилась за провокационный поступок больничной администрации. А экономист самой больницы окончательно поставил точку вопросе с Голубцовой, передав ей следующие слова: «В дальнейшем мы не будем вам препятствовать, в какой форме вы привыкли, так и будете получать [зарплату]».

С другой стороны, около пяти коллег врача, которые также отказались от банковских карт, тоже получили часть своего заработка в виде мелочи, но рассказывать об этом не стали. «Они промолчали, да и все. Некоторые даже стесняются, что они без карточек, что карточка — это чуть ли не визитное лицо человека, я так не думаю», - считает Тамара.

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