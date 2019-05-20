Мик Джаггер станцевал после операции на сердце

Фронтмен британской рок-группы "The Rolling Stones" Мик Джаггер совсем недавно перенес операцию по замене сердечного клапана. Но неугомонный музыкант вовсе не намерен проводить свои дни в постели, жалуясь на самочувствие. Смотрите видео!

На днях 75-летний Джаггер опубликовал в своем Инстаграме видео с репетиции. Несмотря на то, что с момента операции прошел всего месяц, музыкант совершенно не похож на человека, который недавно пережил серьезное хирургическое вмешательство.

Кстати, когда стало известно о том, что замена искусственного сердечного клапана требуется в самое ближайшее время, Мик Джаггер был вынужден отменить гастроли по Северной Америке. Музыкант очень переживал, что «разочаровал фанатов» - так что совсем неудивительно, что сейчас он хочет как можно скорее поправиться и вернуться на сцену.

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