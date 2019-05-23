Мигранты уже не так хотят в Россию. Не спешим кричать "ура"...

Востребованность российского рынка труда со стороны мигрантов постепенно снижается. Об этом говорится в докладе «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР). Любопытно, что восприятие этой темы иллюстрирует радикальные различия в оценках положения страны. Кто-то, искренне боящийся "понаехваших" и ненавидящий их - возрадуется. А вот многие (столь же искренние!) люди - опечалятся... Что же происходит?

В 2015 году работу в России рассматривали 53% жителей Таджикистана, в 2017-м — 37%. В Молдавии этот показатель уменьшился с 27% до 17%, в Киргизии — с 38% до 30%.

Тем временем, как сообщает издание, «в России фиксируется традиционно высокий уровень неприятия работников из других стран — такой настрой продемонстрировали 53% населения (в 2012 году — 46%)».

Да, мигрантов в России многие не любят: они не всегда дружелюбны, часто не знают языка, несут свои непонятные обычаи и традиции. А некоторые мигрантские диаспоры становятся рассадником преступности. И с этим настроением надо считаться.

Но у страны - огромная демографическая проблема: сокращение трудоспособного населения. Именно этим фактором, в частности, власти оправдывают такую непопулярную меру как повышение пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что приток мигрантов в Россию больше не компенсирует естественную убыль населения. По данным Росстата, естественная убыль населения за 10 месяцев 2018 года составила 180,5 тыс. человек, а миграционный прирост — 101,8 тыс. Эксперты считают, что по итогам года тренд не изменится. Таким образом, сообщалось, что население России сократится впервые за 10 лет.

Кто работать-то будет? Если теперь даже мигранты испытывают все меньше энтузиазма... Вопрос стоит именно так!

По инф. rosbalt.ru

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