Михаила Романова назначили новым замруководителя Северо-Западного МКС «Единой России»

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаил Романов, по решению Президиума Генсовета «Единой России» станет выполнять обязанности Заместителя руководителя Северо-Западного МКС партии. Соответствующее решение было подписано Секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Напомним, что этот орган занимается координацией региональных отделений «Единой России», действующих в границах 11 регионов из состава СЗФО. В обязанности Михаила Романова входит координация взаимодействия с региональным отделением партии в Санкт-Петербурге, депутатами внутригородских муниципальных образований, парламентариями Законодательного Собрания, а также депутатами Государственной Думы, избранными от Санкт-Петербурга.

В комментарии к назначению Михаил Романов напомнил, что Санкт-Петербург входит в число лидеров относительно законотворческой работы в России. Многие идеи местных депутатов становятся образцом для других субъектов РФ, а также воплощаются на уровне всей страны. Как заверил депутат, он намерен приложить все силы для успешного продвижения идей питерских законодателей в столице.

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