Михаил Жванецкий отменил концерты из-за проблем со здоровьем

Поклонники юмориста Михаила Жванецкого расстроились из-за отмены его гастролей в Германии. Однако на то была серьёзная причина. 85-летний артист снова сломал руку и старается побыстрее восстановиться, чтобы иметь возможность скорее выйти на сцену.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам сатирика, возраст даёт о себе знать, и его периодически беспокоят проблемы со здоровьем. Выступления же позволяют Михаилу Михайловичу сохранять бодрость духа и следить за собой. Однако в связи с полученной травмой, он не смог поехать в Германию, и его концерты перенесли на июнь. Сообщается, что зрители смогут воспользоваться уже купленными билетами в назначенное время.



В последнее время юморист уже дважды ломал руку. Тогда его концертный директор признавался, что со вторым переломом были осложнения. Кость сместилась, из-за чего пришлось пить обезболивающие средства. К тому же период реабилитации занял гораздо больше времени, чем предполагалось.



Не так давно многих деятелей искусства награждали в Кремле государственными наградами. Жванецкому тоже вручили орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, но он не смог присутствовать на церемонии и отшутился, сказав поклонникам, что "был просто не готов из-за плохой погоды и надеется, что его награждение будет в следующем потоке".



Сатирик рад, что зрители волнуются за него и всегда охотно идут на его концерты. Самым большим достижением в жизни Михаил Михайлович считает именно любовь публики. Где бы ни гастролировал артист, его везде тепло принимают и горячо аплодируют. Такая энергетика в зале заряжает и излечивает. Поэтому пожелаем сатирику скорейшего выздоровления и новых творческих успехов.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ