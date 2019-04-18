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Михаил Романов рассказал о развитии распределенной генерации в РФ на конференции в Петербурге
ИА БайкалИнформ   
18 Апреля 2019 г.
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Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов выступил на открытии VI научно-практической конференции «Распределенная генерация 2019. Распределенная генерация как основа модернизации энергетики». Мероприятие состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина в Санкт-Петербурге.

Михаил Романов выступил на открытии VI научно-практической конференции «Распределенная генерация 2019. Распределенная генерация как основа модернизации энергетики».

На форуме в качестве спикеров также выступили председатель организационного комитета конференции Андрей Рудской, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук и вице-президент компании Hyundai Heavy Industries г-н Ким Мюнг Хван. Участниками конференции стали более 300 представителей генерирующих компаний, производителей энергетического оборудования, компаний горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, тяжелой промышленности, профильных министерств, региональных и федеральных органов власти.

По словам Михаила Романова, для модернизации российской энергетики важно провести совершенствование законодательной базы в энергетической сфере. Это также поможет масштабному развитию распределенной генерации в РФ. Парламентарий рассказал, что в стране разработана по поручению Президента России Владимира Путина Концепция национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России» и проект «дорожной карты» по его реализации. Этот документ устанавливает этапы преобразования действующей энергосистемы России с учетом идеологии «энергетики будущего», в фундаменте которой находятся технологии распределенной генерации и «умных сетей», а также накопления электроэнергии.

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