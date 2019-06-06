Михаил Ножкин принял внебрачного сына... или все-таки нет?

Известный актёр Михаил Ножкин более 40 лет прожил со своей единственной супругой Ларисой Голубиной. Общих детей у них не было, но он принял её сына от первого брака и всё это время воспитывал его как своего. Супруга умерла в 2004 году, а через 2 года ушёл из жизни и пасынок актёра.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Артист никогда не упоминал о внебрачных детях, но недавно объявился некий Михаил Колосов, который утверждает, что является его сыном. Его матерью была Валентина Колосова, с которой у актёра был роман. И теперь 38-летнему мужчине обидно, что звездный отец даже не вспоминает их в своих интервью. 82-летний Ножкин не раз хвалил покойную жену, но о маме внебрачного отпрыска Валентине Ивановне и о нём самом даже ни слова не сказал.



Возможно актёр боится своих врагов или на это есть какие-то другие причины? Для Михаила-младшего это остаётся загадкой. Он не знает деталей романа родителей, потому что мама предпочитала не рассказывать об отце. Однако Ножкин всегда был с ними и помогал финансово, даже если у него самого были серьёзные проблемы с деньгами. Колосова пыталась создать свою семью, но развелась, когда сын был ещё совсем маленьким, а больше так и не вышла замуж.



Когда мальчик подрос, Михаил Иванович всё ещё скрывал внебрачного сына и назначал ему встречи в метро. Там они и общались, стараясь не обращать внимания на толкающих людей и громкий шум поездов. После смерти законной жены актёр начал приглашать сына к себе домой. Но Колосов до сих пор обижается, что отец не приходил к матери в последние годы, когда она болела онкологией.



Михаил-младший до сих пор не называет Ножкина отцом и обращается к нему исключительно по имени-отчеству. Недавно они серьёзно поругались и совсем перестали общаться. Ранее у них тоже были споры, но сын всегда старался смолчать и не накалять обстановку. В этот раз он не стерпел, из-за чего отец запретил ему даже звонить. Колосов переживает по этому поводу и надеется, что Михаил Иванович успокоится и сам пойдёт на примирение, ведь из близких людей у него больше никого нет.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ