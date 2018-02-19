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Михаил Гуцериев в новой песне дарит людям море любви
|Ксения ДАВЫДОВА
|19 Февраля 2018 г.
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Самый мужественный певец российской эстрады – Денис Клявер и самая нежная исполнительница – Жасмин объединились в дуэт, чтобы специально ко Дню всех влюблённых представить своим поклонникам новую композицию. «Любовь – отрава» – именно так называется песня, которую написали поэт Михаил Гуцериев и турецкий композитор Айтекин Аташ. Аташ известен российской публике как автор саундрека к популярному сериалу «Великолепный век». Его мелодии – это симбиоз силы и нежности, в них удивительным образом переплетаются восточный колорит и современные ноты. Творческий тандем Гуцериева и Аташа сложился в 2015 году. Тогда авторы написали хит «Не сберёг» для Рады Рай и Авраама Руссо. А когда Айтекин Аташ услышал голос певицы Жасмин, он загорелся желанием написать композицию и для неё. И вот, наконец, его мечта сбылась.
Жасмин: «Ну а кто сказал, что мечты должны сбываться только в новогодние праздники? Я считаю, что День всех влюблённых тоже волшебный праздник! Любовь объединяет людей, родственные души, от Любви рождаются дети. А что может быть прекраснее и волшебнее детей? Так что Любовь ещё и не такие чудеса совершает».
Согласен с Жасмин и Михаил Гуцериев: «Никто не знает, когда придёт настоящая любовь. Но когда она приходит – остаётся навсегда. Потому что настоящая любовь бессмертна, несмотря на все невзгоды», - добавляет поэт.
Работая над песней «Любовь – отрава», Михаил Гуцериев добивался филигранного созвучия русских стихов и красок восточной музыки. Кстати, когда стихи были переведены Аташу, он признал их идеальными, отражающими суть музыки и замысел композитора.
Денис Клявер: «Песня получилась танцевальной, заводной, по-восточному жгуче-горячей. Да и какой ещё может получиться песня о настоящей любви?! Тем более, когда авторы – восточные мужчины. Они-то знают, что такое любовь! Дарим всем влюбленным нашу песню. В стихах Михаила Сафарбековича море любви».
Также Денис Клявер рассказал, что на песню планируют снять клип. «Любовь – отрава» уже звучит в эфирах радиостанций.
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