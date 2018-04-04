Михаил Гуцериев написал новую песню для Лолиты

В настоящее время в YouTube и на музыкальных телеканалах России можно ознакомиться с новым видеоклипом исполнительницы Лолиты, снятым на песню «Судьба». Стихи для нее написал российский поэт Михаил Гуцериев, который уже неоднократно способствовал появлению ярких музыкальных хитов отечественной эстрады.

По словам Лолиты, это судьба, что ей удалось поработать с Михаилом Гуцериевым. Она уверена, что его стихи способны тронуть за душу каждого человека.

За экранизацию «Судьбы» взялись режиссер Тина Баркалая и знаменитый оператор-постановщик Серж Роман. Съемки велись в Грузии, причем им не помешал даже снегопад. Сюжет строится на библейских образах и мотивах, причем для этого даже не понадобились соответствующие костюмы. Как отметила Тина Баркалая, обдумывая сюжет видеоклипа, она прониклась стихами Михаила Гуцериева во время прослушивания песни. Эта песня про всех нас, про нашу жизнь, — констатировала режиссер.

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