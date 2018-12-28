Михаил Боярский и его супруга публично «поцапались»

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Несколько дней назад у актёра Михаила Боярского был день рождения. Трудно поверить, что ему уже 69 лет. По случаю такого праздника, он со своей женой Ларисой Луппиан дал интервью, в процессе которого супруги даже успели поругаться.
Дело в том, что жена артиста пожаловались на недооцененность мужем. По её словам, мужчина обязан завоёвывать женщину, а у них получилось совсем наоборот, о чём Лариса теперь жалеет. Этим она лишь разбаловала Михаила, который ей абсолютно не помогает по дому и даже самостоятельно не может налить себе чай. Хотя и призналась, что финансово он всё же обеспечивает семью. Такое заявление супруги шокировало Боярского, который сразу пошёл в атаку, предположив, что если он умрёт, супруга тут же умрёт следом. А если всё же она первая покинет этот мир, то он бы просто тосковал.
По мнению супруги нашего киношного Д’Артаньяна, мужчина считает себя царём, если хорошо зарабатывает и ему всё позволено, а вот к домохозяйкам, всё делающим по дому и воспитывающим детей, несправедливое отношение. На это артист также возмутился, обвинив супругу в наговоре. В конце концов, он же был не в плавании и тоже воспитывал своих детей. К тому же Боярский рассказал, что Лариса всегда получала то, что хотела: новый костюм или украшение, путешествия, при этом зарабатывая копейки, играя в театре.
Помимо этого Михаил Сергеевич поделился информацией - какой подарок считает лучшим. Им оказалось рождение внука. Недавно Елизавета Боярская родила второго сына, которого назвали Григорием. Девушка уже даже выложила в Инстаграм видео прогулки с малышом. Также Боярский рассказал, что заканчивает все выступления и новогодние праздники проведёт в кругу семьи. Конечно, у всех случаются ссоры и недопонимания, но всегда нужно стараться сохранить отношения. Супруги вместе уже более 40 лет, а значит, они всё же нашли способ понимать друг друга. Или их прилюдная «схватка» была всего лишь актерской игрой для развлечения публики?
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