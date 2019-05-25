«Мы же культурные люди, просто так разговариваем»: названы самые «хамские» города России

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Недавно в Сети опубликовали необычное исследование россиян. На этот раз эксперты попытались составить рейтинг «самых хамских» городов нашей страны. В результате опроса среди жителей 27 регионов выяснилось, что чаще всего грубят в Перми, Челябинске, Саратове и Москве. Меньше всего – в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Но неужели этот рейтинг и вправду отображает реальную статистику грубости в России?
Жителям России задавали несколько простых вопросов о грубости окружающих и их личных грубых высказываниях. В результате крупного опроса самыми «хамскими» городами оказались Пермь, Челябинск и Саратов, а оставшиеся места в десятке заняли Москва, Брянск, Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар. На дне списка грубости появился Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Владивосток.
В маркетинговом агентстве, которое составляло этот рейтинг, отметили, что люди чаще всего жаловались на грубость в магазинах и на рынках – так сказали примерно 38% опрошенных. Рестораны и кафешки заняли второе место по грубости с 23% респондентов, улицы получили третье место с 19% голосов, а транспорт и муниципальные учреждения замкнули пятерку с 16% и 4% голосов соответственно.
И у этого рейтинга грубости уже нашлись ярые противники. Так, актриса Юлия Колмогорова-Гришнина из сериала «Реальные пацаны» стала активно защищать любимую Пермь. «У нас в Перми много матерятся, но не хамят. Мы же культурные люди, просто так разговариваем», – заявила артистка.
Другие актёры сериала – Владимир Селиванов и Армен Бежанян – также не остались в стороне. Они утверждают, что таким рейтингам лучше вообще не верить, да и разницы между регионами по уровню грубости никакой нет. Селиванов даже предположил, что в Перми люди более сдержанные, чем в других городах.
Любопытно, что Пермь далеко не первый раз «побеждает» в разнообразных рейтингах. Однажды она вошла в тройку городов-лидеров по пунктуальности, в другой раз получила почётное признание в рейтинге креативности.
А вот Санкт-Петербург, который в нашем рейтинге стал одним из самых «не хамских» городов, когда-то успел стать лидером среди самых добрых регионов нашей страны. Этот город также получил своё признание в интернете. Так, на сайте Woman.Ru несколько лет назад разгорелась дискуссия по поводу места проживания самых неприятных людей в России. Санкт-Петербург и здесь назвали самым добрым и вежливым, а вот Владивостоку повезло меньше всего: пользователи почти единогласно признали жителей этого города самыми «грубыми и наглыми».
В очередной раз обитатели форума вспомнили про «грубых москвичей», а напоследок заявили о «неприятных омичах». «Ужасны жители Омска, это откровенные хамы и матерщинники, от мужчин не отстают и омички, женщины», – поделилась своим мнением пользовательница. Досталось также жителям Перми, где якобы живут «озлобленные люди».
Впрочем, не стоит напрямую воспринимать подобные опросы и скопления мнений. Всё-таки в нашей огромной стране есть немало традиций, привычек, темпераментов и даже говоров – люди из одного региона запросто могут не понимать людей из другого. Не понимать даже в плане чувств и эмоций, так что для одного фраза может показаться грубой, а для другого в этом не будет ничего необычного и жёсткого.
Можно привести пример: недавние «братья-украинцы» стали для многих россиян «фашистами и бандеровцами» буквально за несколько лет. Этот стререотип был, во многом, привит пропагандой и "телевизионной картинкой". На самом деле, целый народ не может измениться в своей основе по мановению волшебной палочки (будь волшебник злым или добрым, неважно) А вот что важно помнить взаправду - все мы просто имеем разные культурные особенности, разные мнения и желания, которые порой очень сложно понять и признать. Но всё-таки, вспоминая соцопрос «хамства», не стоит так жёстко делить всех людей и все регионы на «грубые» и «приличные». Иначе можно весь мир разделить на тысячу разных частей, которые только и будут видеть друг в друге «врагов» или самых обычных «хамов».
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