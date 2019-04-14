«Мы стараемся, чтобы все было правильно и красиво»: жена Юдашкина поведала о здоровье модельера

Знаменитый на весь мир дизайнер Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с опасным онкологическим заболеванием. Но сейчас его жена Марина уверяет, что 55-летний модельер чувствует себя отлично, да и от медицинских консультаций не отказывается. Она заявила, что на слухи об ухудшении здоровья дизайнера лучше не обращать внимания.

А эти слухи стали активно расползаться по новостным лентам ещё пару лет назад, когда появились первые новости о болезни Юдашкина. Он сам эту ситуацию почти не комментировал, да и члены семьи мало об этом говорили. Сейчас дизайнера не часто встретишь на показах, а его коллекции нередко презентует дочь Галина. Из-за такого внезапного исчезновения фанаты забеспокоились о состоянии здоровья своего кумира, но его жена уверенно опровергает все домыслы.



По словам Марины, её муж чувствует себя отлично и проводит немало времени с родными. Сейчас у Юдашкина растут внуки Анатолий и Аркадий, а им добрый дедушка уделяет много внимания. «Мы стараемся, чтобы все было правильно и красиво. Пока нет предписаний врачей. Конечно, он следит за собой, обращается к медикам», – подметила Марина.



Даже рак не заставил Юдашкина бросить свою любимую работу. Он занимается новыми коллекциями, нередко посещает свою мастерскую, а свободное время оставляет для путешествий с семьёй. Марина старается сделать всё, чтобы её муж не чувствовал себя одиноким и не имел нужды. Она даже стала заниматься фитнесом ради поддержания собственной формы, что очень понравилось Валентину. Впрочем, как признаётся сама Марина, к такому решению её подтолкнула дочка.



Слухи о резком ухудшении здоровья модельера пошли в конце лета минувшего года, когда ныне покойный Иосиф Кобзон заметил, что Юдашкин пытается скрыть свои проблемы со здоровьем. Артист заявлял, что внешне модельер выглядит отлично, чем ловко маскирует свой недуг. Если бы он раньше обратился к врачу, проблем можно было бы избежать, но модельер «не наблюдался» у медиков.



А по фотографиям и вправду не скажешь, что у модельера есть какие-то сложности. Он всегда бодр, всегда улыбается и выглядит счастливым. Марина Юдашкина, в свою очередь, очень старается, чтобы эта радость никогда не покидала её возлюбленного.

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