«Мы считали, мы считали, наши пальчики устали»: подсчетом бедняков займется автоматика

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В России бедных будут выявлять автоматически. Некую технологию, основанную на информационной системе социального обеспечения, протестируют в восьми пилотных регионах. Пока неизвестно, что вообще означает это «автоматическое» выявление бедняков, но столь крупные проекты (а этот проект просто не может быть маленьким) нередко позволяют «самому инициативному и активному» заработать хорошие деньги. Поднять свои средства на бедных всё-таки легче, чем поднять средства самих бедных.
Об автоматической системе рассказал председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. По его словам, система социального обеспечения ПФР станет отправной точной для Минтруда, да и Росстату в подсчёте тоже поможет.
Только вот всё ещё непонятно, как именно всё это будет работать. Технология пока разрабатывается, и в теории она должна способствовать увеличению доходов россиян и снижению уровня бедности.
- Заметим, что будущее самого Пенсионного фонда (и, соответственно, его председателя, самого Антона Викторовича) — достаточно туманно. Ведь, по сути, это всего лишь огромная бухгалтерия, занимающаяся не инвестированием капиталов, а распределением фактически государственных средств по пенсионерам. А в стремительно "цифровизирующемся" мире бухгалтерии как раз сокращаются в размерах, так как все больше работы берет на себя автоматика. И, возможно, инициатива главы ПФР показывает его желание выглядеть "актуально" и попробовать возглавить масштабный статистический процесс по пересчету российских бедняков.
Пока же сообщается, что проект в пилотном виде пройдёт в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
В целом идея может быть неплохой, ведь без точных подсчётов непросто решить проблему для целого государства. Но что-то уж больно любят у нас считать, забывая о каких-либо дальнейших действиях.
Дают властям вполне реальные цифры: в России 24% граждан экономят на продуктах питания. Вот счетоводы Кудрина выражают сомнения в эффективности принимаемых мер по борьбе с бедностью, а вот председатель Конституционного суда жалуется на социальное и правовое неравенство в нашей стране. При этом богатые вполне себе богатеют, а некоторые даже успевают попасть в десятку самых обеспеченных людей Британии.
Информация в целом есть, надо лишь ей воспользоваться! Будем надеяться, что новая система подсчёта действительно поможет точно выявить проблемные семьи и людей, а не станет очередной возможностью для заработка и без того богатого «не бедняка».
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