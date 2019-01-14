«Мы сами виноваты»: почему россияне верят экстрасенсам?

Целых 12 лет шоу «Битва экстрасенсов» не сходит с экранов российского телевидения. Эта передача до сих пор остаётся любимой у наших соотечественников, а «маги» и «колдуньи» превращаются в настоящих «звёзд» из сверхъестественного мира. Многие популярные блогеры и представители СМИ не раз пытались развеять потустороннюю веру преданных фанатов, но всё без толку – люди всё ещё хранят верность своим проводникам в мир мистики, а последние неплохо наживаются на доверчивых поклонниках.

«Лента.ру» решила развеять вуаль таинственной силы над экстрасенсами XXI века, рассказав о небывалой прибыли участников и сотрудников «шоу шарлатанов»: долгие годы «Битва экстрасенсов» остаётся верна своему «завлекающему» стилю. Каждый выпуск шоу наполнен таинственной, нередко даже пугающей атмосферой, каждый участник обязательно носит на себе странные наряды и имеет за спиной тяжёлую, но красивую историю становления своих сверхъестественных способностей. И, конечно же, многие из таких «магов» способны запросто раскрыть секреты любого убийства, которое произошло много лет назад – даже самым профессиональным следователям с такой задачей справиться не под силу!

Только вот правды во всём этом критически мало, если она там вообще есть. На деле новоиспечённые экстрасенсы получают подсказки и помощь от редакторов шоу, а уже потом, используя свои непревзойдённые актёрские данные, показывают всей России свои мистические таланты.

Об этом они сами уже не раз рассказали сотрудникам различных СМИ. Так, один из участников четвёртого сезона «Битвы экстрасенсов» признался каналу «360» в том, что ему удалось попасть в финал шоу лишь благодаря крупной «взятке» в 450 тысяч рублей. Редакторы передачи с огромной охотой принимают такие деньги от экстрасенсов, которые хотят подольше задержаться на российских телеэкранах.

Дорогая самореклама оказывается крайне удачным вкладом для участников шоу, ведь она очень хорошо окупается. Вспомнить только Зираддина Рзаева, который занял второе место в шестом сезоне «Битвы». Это было в далёком 2008 году, а его консультации даже сегодня стоят немыслимых денег. Тысячу евро за обычное посещение – около 77 тысяч рублей по современному курсу. «Полечиться» у экстрасенса выйдет лишь за 5 тысяч евро, 386 тысяч рублей. А вот получить помощь в бизнесе стоит целых 10 тысяч евро – 770 тысяч рублей!

Так что о прибыльности своих вкладов самые достойные участники шоу не беспокоятся, да и сами редакторы только рады такой прибавке к зарплате. Об этом рассказал бывший редактор «Битвы» Олег Лоскутов, который работал ещё над первыми сезонами передачи. По его словам, плотная работа с экстрасенсами начинается ещё на этапе кастинга, где им придумывают красивую и завораживающую легенду, если рассказанная самим участником история получения сверхспособностей не вызывает должного трепета.

Впрочем, одной предысторией сыт не будешь, ведь представитель мистического мира ещё должен доказать целой стране свои «потусторонние силы». По этой причине участниками шоу становятся лишь самые артистичные люди, которые могут хорошо держаться в кадре и показать настоящее зрелище телевизионной аудитории. К слову, героями «Битвы» нередко становятся профессиональные актёры и актрисы.

Самое интересное начинается дальше, непосредственно во время испытаний участников. Когда надо точно найти человека, спрятанного в одной из десятков машин, одним актёрским талантом не обойдёшься – в ход идут подсказки от редакторов передачи. Здесь тоже есть свои расценки, которые полностью сформировались лишь в 2011 году. Лоскутов вспоминает, что за помощь в удачном прохождении испытания он обычно получал около 40 тысяч рублей, сейчас цена возросла до двух тысяч долларов, то есть 133 тысяч рублей. Такой подработкой «баловались» многие редакторы, ведь она не только поднимает личный бюджет, но и держит рейтинги шоу – кто будет смотреть «Битву экстрасенсов», где ни один экстрасенс не может пройти даже простейший тест?

Продюсеры шоу полностью отрицают все эти факты, обзывая разоблачителей обычными неудачниками. К сожалению, многие герои передачи, которым экстрасенсы «помогают» разобраться с тяжёлыми, зачастую личными вопросами, считают также.

Во многих выпусках «Битвы» можно увидеть слёзы бедной матери, много лет назад потерявшей свою дочь – в искренности её чувств сомневаться не приходится. Но плачет она не только из-за потери, но и из-за искренней веры в способности экстрасенса, который смог назвать мало кому известные факты жизни и гибели ребёнка.

Здесь редакторы передачи снова схитрили, ведь детали самого «предсказания» не обсуждаются со съёмочной группой и с героями шоу. Все подсказки даются незаметно прямо во время съёмки, либо присылаются на электронную почту экстрасенса заранее. Детали будущего «предсказания» узнают в обход главных героев, через дальних родственников и соседей. Вот люди и верят в настоящее «чудо», которое происходит прямо на их глазах. На подобном обмане рождаются столь нужные для шоу настоящие эмоции.

Эти факты нередко светились в СМИ, но самым главным разоблачителем «Битвы экстрасенсов» стал тележурналист Борис Соболев со своим документальным проектом «Идущие к чёрту». Показали его на «России 1» в минувшие новогодние праздники, после чего документалка набрала популярность в Интернете.

Соболев, прикрываясь созданием нового мистического проекта, решил проверить способности лучших участников «Битвы». В результате никто так и не справился с испытаниями, которые в точности копировали задания из оригинального шоу. Мало того, на тестовую съёмку без подсказок согласился всего один человек, финалист 12 сезона Анатолий Леденев. Со своей миссией он не справился, после чего попросил одного из редакторов о подсказках, пообещав ему «вот такую съёмку!».

Остальные участники подставного мистического шоу раскалывались ещё быстрее, рассказывая о помощи редакторов, системе подсказок и полном отсутствии экстрасенсов на передаче.

Некоторые из них ведут себя ну совсем возмутительно. Так, победительница девятого сезона Наталья Бантеева, оказывается, сама проводит обряды посвящения в экстрасенсы. Она окунает головой будущих «магов» в огромную кастрюлю с водой, а потом, когда те уже не в силах задерживать дыхание, отпускает своего «ученика» и заставляет его сразу же прочитать с листа, внятно и без запинки. Ошибся? Что ж, придётся вновь испытать на себе «пытку водой».

В этом шоу ей помогает упомянутый выше Леденев, а наблюдают за всем этим десятки людей, в основном пожилых, которые искренне верят в мистику происходящего на сцене издевательства. Полный людей зал вряд ли знает о том, что их любимый экстрасенс имеет за плечами пять судимостей за воровство и наркосбыт.

Бессменный ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров в интервью автору документалки «Идущие к чёрту» стесняться в выражениях не стал, так что напрямую назвал всех зрителей, которые верят в передачу, дураками. При этом он не считает, что шоу повинно во всероссийском обмане. «Мы сами, – то есть зрители, – во всём виноваты».

И в его словах есть доля истины. Конечно, оправдывать лжецов нельзя. Люди заслуживают знать правду, которую умело маскирует под реальность, пусть даже в виде некого шоу, «Битвы экстрасенсов». Но бороться с обманщиком бессмысленно, пока все вокруг будут верить ему. У каждого из нас есть голова на плечах, каждый из нас обладает здравым смыслом. Так что лучше уж использовать эти возможности, один раз посмотреть на голые факты и оценить все «за и против» существования экстрасенсорных способностей, по крайней мере, на российском ТВ.

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