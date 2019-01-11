«Месть, месть и еще раз месть»: кто взрывал Москву в 1977 году?

Первый теракт в московском метро произошёл 8 января 1977 года, а сразу за ним в разных местах города прогремело ещё два взрыва. Жертвами этих событий стали семь человек. Все силы КГБ и МВД СССР взялись за расследование этого дела, но раскрыть его удалось лишь спустя восемь месяцев, когда преступники решились на ещё одно дерзкое преступление.

Всё началось 42 года назад, после проведения торжественных мероприятий по поводу 70-летия Брежнева и Нового Года . Самым обычном субботним вечером в московском метро поезд остановился на станции «Измайловская» и двинулся к следующей станции, «Первомайской». Во время этого перегона в 17:33 по московскому времени прогремел взрыв. В результате семеро человек погибли, а ещё 37 получили ранения (об этой истории вспомнила «Газета.ру»)..

Ближайшие станции сразу же закрыли, началась срочная эвакуация людей. Просто так выйти и войти в метро уже не получалось: у всех проверяли документы.

Новый теракт произошёл всего спустя полчаса после первого. В 18:05 в продуктовом магазине №15 взорвалась бомба. К счастью, каркас прилавка защитил людей, так что на этот раз удалось обойтись без смертей и серьёзных ранений.

Прошло пять минут, и в Москве прогремел ещё один взрыв возле другого продовольственного магазина, недалеко от Историко-архивного института. Здесь террористы просчитались, ведь урна, в которую они заложили взрывчатку, смогла почти полностью поглотить взрыв, благодаря чему стоящие неподалёку люди остались целы.

Три взрыва подряд в одном городе – это точно не могло быть простой случайностью. Об этих событиях сразу же узнал председатель КГБ Андропов, а в Кремль по тревоге прибыли все столичные сотрудники КГБ и МВД. На совещания также незамедлительно прибыл Леонид Брежнев, который охотился на природе тем вечером.

Так началась операция «Взрывники». Поначалу следователи опросили более 500 свидетелей происшествия, но никто так и не сказал ничего полезного.

Тогда со свидетелей решено было переключиться на улики. Для начала начальник следственной группы Николай Марковский приказал собрать и растопить весь снег с крыши Историко-архивного института. Эту идею многие посчитали сумасбродством, но она принесла свои плоды: на крыше нашли небольшую стрелку от часов будильника, который привёл оперативников к Ереванскому часовому заводу. Эта улика вместе с остальными доказательствами в итоге помогла следствию выйти на след террористов.

Другую важную улику нашли во время вскрытия тела одного из погибших при первом взрыве. Осколок металла с синей краской оказался куском ручки от чугунной утятницы. Оказалось, что именно в ней преступники спрятали самодельное взрывное устройство.

Круг поисков сузился, когда оперативники узнали о том, что эта утятница была частью экспериментальной партии Харьковского завода. Таких произвели всего 50 штук, в продажу они не поступали. Эту посуду дарили сотрудникам предприятия из Украины, Юга и Закавказья.

В итоге следователи остановились на трёх городах: Ереван, Ростов-на-Дону и Харьков. Последней уликой стали остатки спортивной сумки, в которой лежала утятница. Сотрудникам лаборатории КГБ удалось узнать, что сумка была сшита из кожзаменителя, и составить изображение этой вещи.

Именно оно и помогло молодому сотруднику КГБ, когда он увидел в аэропорту Ташкента женщину с такой же ручной кладью в руках. Расторопный чекист забрал её сумку, купив ей взамен другую, и передал свою находку в лабораторию. Это и привело оперативников к следующему шагу в расследовании, ведь наконец-то удалось узнать место производства сумки – Ереванская кожгалантерейная фабрика.

Впрочем, поймать преступников получилось только после их следующего, неудачного теракта. В октябре 1977 года на Курском вокзале обнаружили очередную бомбу. По счастливой случайности она не взорвалась – разрядились батарейки.

В сумке также нашли вещи потенциального преступника и главную улику: синюю куртку с олимпийской нашивкой из Еревана. Новые вещдоки сначала сузили территорию поиска преступников, а потом непосредственно привели к их поимке. В одном из вагонов поезда № 55 «Москва — Ереван» сотрудники милиции заметил мужчину, который был одет в синие спортивные штаны – они принадлежали к тому же комплекту, что и найденная ранее куртка.

Мужчину с его другом сразу же задержали. Задержанными оказались жители Еревана Акоп Степанян и 3авен Багдасарян. На первых допросах подозреваемые так и не смогли рассказать, с какой целью они ездили в Москву. Чуть позже мать одного из подозреваемых опознала сумку, в которой когда-то преступники спрятали бомбу. Но самые неопровержимые доказательства нашли дома у Степаняна и Багдасаряна – детали и схему взрывных устройств.

Преступники осознали, что они точно не услышат оправдательного приговора, так что решили сдать своего соратника и идейного вдохновителя – Степана Затикяна. На тот момент он уже успел прославиться как ярый противник Советского Союза. В студенчестве Затикян организовал подпольную Национально-объединенную партию Армении и даже раздавал листовки, протестуя против «российского шовинизма». Другие подозреваемые по делу также состояли в его партии.

В 1968 году Затикяна осудили за «антисоветскую агитацию». Прошло несколько лет, он вышел из тюрьмы, обзавёлся семьёй, но дело своё не оставил. В 1975 году Затикян попробовал отказаться от советского гражданства, направив соответствующее прошение в Верховный Совет. У противника режима ничего не вышло, а эти действия лишь навлекли на него лишнее внимание в КГБ. К сожалению, этого внимания было недостаточно, чтобы предотвратить трагедию, виновником которой стал Затикян.

Террористов судили под конец января 1979 года. Андропов распорядился, чтобы по этому суду был снят документальный фильм. Затикян и здесь успел показать свою «антисоветскую» натуру: «Передайте людям, что это были последние слова Степана: «Месть, месть и еще раз месть», – произнёс он на армянском языке.

Преступников признали виновными в совершении нескольких терактов и приговорили к смертной казни. 30 января 1979 года приговор привели в исполнение.

Но не все согласились с этим приговором. Так, академик Андрей Сахаров настолько опасался несправедливости такого решения, что даже написал письмо лично Брежневу. Академик заметил несколько несостыковок и подозрительных моментов в деле. Во-первых, Затикян в момент взрыва находился не в Москве, что могли подтвердить многочисленные свидетели. А во-вторых, сам суд был полностью закрытым – даже родные осуждённых о нём ничего не знали. Сахаров заметил, что суд, нарушающий «принцип гласности, не может установить истину».

Выразив такое мнение, академик лишь навлёк на себя гнев. Многие прознали о его письме и стали звонить ему, упрекая Сахарова в защите террористов. Чуть позже в газете «Известия» появилось письмо под заголовком «Позор защитникам убийц». После этого на почту Сахарова стали приходить десятки писем с оскорблениями и угрозами. В вину осуждённых также не верил полковник первого главного управления КГБ СССР Олег Гордиевский и советский диссидент Сергей Григорьянц.

Узнать истину спустя столько лет будет непросто, но в защиту официальной версии существует один сильный аргумент. После того как группа Затикяна была устранена, Москва не видела террористических атак долгие годы, вплоть до распада Советского Союза.

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