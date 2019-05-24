Мэр французского городка решает демографические проблемы: «Вот вам виагра, только рожайте!»

Мэр коммуны Монтро-Фот-Йон во Франции решил довольно интересным способом справиться с маленьким уровнем рождаемости: он предложил молодым парам бесплатную виагру (это такое средство для укрепления потенции, если кто еще не знает).

Мэр Жан Дебози точно сторонник нестандартных методов в решении народных проблем. Недавно он заявил, что в деревне с численностью всего в 650 человек уже две школы находятся на грани закрытия: никто не хочет рожать детей! А «деревня без детей — мертвая деревня», – верно подметил политик.

Впрочем, решить эту проблему он намерен бесплатным средством для улучшения потенции. В середине мая мэр издал указ, согласно которому в аптеку может обратиться любой житель в возрасте от 18 до 40 лет за виагрой. Единственное условие: у посетителя должна быть пара.

Стоит отметить, что аптеки во Франции отдают виагру только по назначению врача. К тому же доступных средств в наличии сейчас нет, так что раздавать медикаменты просто так никто не собирается. Впрочем, Дебози заверяет, что он разберётся со всеми проблемами, лишь бы мужчины пошли за виагрой! К тому же главной целью мэра было привлечение внимания опустевшим школам.

Неординарный метод для решения демографических проблем избрал мэр, но и более «стандартные» подходы порой удивляют. Патриарх Кирилл, к примеру, недавно заявил, что решить проблему рождаемости в России можно с помощью запрета абортов. А в американском штате Алабама уже всё запретили, хотя там больше решали вопрос религиозный, нежели чисто демографический.

Но как же лучше поступать? Мотивировать людей для решения физиологических трудностей или же пытаться увеличить рождаемость запретом абортов? Как-то не хочется выбирать один из этих вариантов, вспоминая о безответственном отношении некоторых родителей к своим детям. Одна мамаша подкинет ребёнка в поликлинику, другая – оставит девочку одну в квартире с грудами мусора.

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А ведь эти случаи вполне могли произойти из-за какой-нибудь «нелюбви к абортам» или излишней сторонней мотивации к рождению детей. Неподготовленные родители в итоге бросают своих малюток на произвол судьбы, а дети не способны выбраться из жестоких лап собственных родителей. Впрочем, главная проблема даже не в абортах и физиологии, а в банальных экономических условиях. У некоторых родителей просто не хватает денег на воспитание детей, вот те и живут в «мусорных» квартирах. А молодые пары, понимая своё финансовое положение и общую экономическую ситуацию в государстве, отказываются от воспитания детей, делая, по-своему, разумный выбор в сложившихся обстоятельствах.

...А то, что «деревня без детей — мертвая деревня» — тут, конечно, французский мэр говорит в самую точку. Наверное, к его мнению присоединятся и российские чиновники, размышляющие о том, как спасти российскую деревню вливаниями триллионов рублей. Вот только мало детей нарожать — надо, чтобы для них в будущем нашлась работа. Не знаю, как во Франции, но в российском будущем рабочие места для новых поколений не особенно просматриваются.

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