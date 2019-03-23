Меньше калорий – больше жизни. О помощи голодания в борьбе со старением поведали учёные

Научные специалисты из Гарвардской медицинской школы в США рассказали о том, как диета может продлить жизнь человека. Оказалось, что снижение употребления калорий вносит свои коррективы в работу иммунной системы организма, что немного замедляет процессы старения.
На этот раз в качестве подопытных учёные взяли червей. С их помощью специалисты узнали, что уменьшение числа поступающих в организм углеводов также ведёт к подавлению специального белка, ответственного за иммунитет. В итоге и сам врожденный иммунитет снижает активность, но это далеко не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Сам по себе он защищает организм от инфекций, но его повышенная активность может поспособствовать хроническому воспалению и даже старению. Особенно ярко этот фактор проявляется у взрослых людей. Так что пусть иммунитет будет не так активен, да и старость немножко притормозит – и всё благодаря самой обычной диете.
Но не одно лишь уменьшение калорий может повлиять на продолжительность жизни. Недавно учёные поведали о секретах долгожительства испанцев, которых признали самыми здоровыми людьми в мире. Оказалось, что их тайна кроется средиземноморской «диете». Так, одним из блюд испанской кухни является гаспачо, холодный овощной суп, который готовят из томатов, огурцов, паприки, лука и чеснока. Он, отмечает издание, не только богат витамином С, но и, как говорят, имеет противовоспалительный эффект. В то же время в Испании едят немало овощей, фруктов и бобовых, а главным источником жиров становится растительное масло. Учёные утверждают, что такое питание с акцентом на растительную пищу полезно для здоровья.
Вреда для нашего организма в окружающей пище и напитках тоже немало, причём важны не только сами продукты, но и их температура! В результате многолетнего исследования специалисты выяснили, что чересчур горячий чай или кофе могут вдвое увеличить риск развития рака пищевода. Исследование показало, что любители самого горячего чая или кофе под 90 градусов Цельсия заполучали опасный рак на 90% чаще других испытуемых. Этот же показатель был в 2,4 раза меньше у людей, которые пили напитки при температуре в 75 градусов Цельсия. Вывод из всего этого очень простой: пусть ваш любимый напиток сначала остынет, а уже потом можно пить его без лишних опасений.
Другие опасности для организма таятся в «сладкой воде» и даже самых обычных яйцах. Судя по исследованию учёных, сахаросодержащие напитки значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Те же проблемы с сердцем, считают специалисты, может вызвать чрезмерное употребление яиц или продуктов с высоким содержанием холестерина.
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