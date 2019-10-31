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Мелани Гриффит восхитила фанатов фотографией в нижнем белье
|Ульяна АНТОНОВА
|31 Октября 2019 г.
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Хорошую фигуру можно иметь в любом возрасте - конечно, если приложить определенные усилия. Это с успехом доказывает американская актриса Мелани Гриффит, отметившая в августе свой 62-й день рождения.
На днях Мелани выложила в своём Инстаграме фото, на котором предстала в чёрном нижнем белье и туфлях на среднем каблуке. Собственно сам пост задумывался как рекламный, но вызвал восторженную реакцию подписчиков звезды.
В комментариях фанаты восхитились стройной фигурой актрисы и признали, что она выглядит "потрясающе" и сексуально". Что ж, для возраста Гриффит иметь такое тело - действительно большое достижение, которое она (по её же словам) "выстрадала", много лет занимаясь в спортзале под руководством личного тренера.
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